賴瑞隆、邱議瑩喊第一名 柯志恩：別忘了許智傑、林岱樺

國民黨立委柯志恩今（8）日出席高雄彌陀漁港「大港開吃」活動，針對外界點名民進黨立委賴瑞隆與邱議瑩將成為主要對手，她笑著回應表示，許智傑就在旁邊，認為這樣很不公平，強調許智傑也是好友不能被忽略。柯志恩並點名林岱樺在岡山的造勢也相當成功，質疑怎麼會只說是前面兩名，直言「那都是他們自己講的啦」。

柯志恩。(圖/中天新聞)

柯志恩表示，幾位民進黨立委都是立法院同事，實力都非常堅強，在地方也都一起為高雄預算努力準備。她強調，未來若真的要競爭，那就是君子之爭，用最大的競爭力來看看誰能讓高雄變得更好。

廣告 廣告

面對外界流傳的民調顯示她落後對手，柯志恩淡定的回應，近期民調滿天飛，甚至連賭盤的民調都出來了，強調民調只是參考。她指出，民進黨內有初選，挾帶許多資源，自然會帶動數字變化，她表示有自己的節奏，不會被民進黨的初選打亂腳步。

彌陀漁港 「大港開吃」活動 。(圖/中天新聞)

柯志恩補充說，未來兩個月還會有更多民調出爐，都會參考也都尊重。她強調團隊將依照既定步調推進，包括政策發表與造勢活動，持續走自己的路，不被外界數字牽動。

延伸閱讀

張忠謀缺席台積電運動會 94歲的他抗癌靠「每天吃一片木瓜」

黃仁勳傳周六現身台積電運動會 蔣萬安：盼能見面談北士科

用現金佔位！台積電運動會「座位放1疊鈔票」沒人撿 網友羨慕了