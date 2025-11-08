賴瑞隆、邱議瑩喊第一名 柯志恩：別忘了許智傑、林岱樺
國民黨立委柯志恩今（8）日出席高雄彌陀漁港「大港開吃」活動，針對外界點名民進黨立委賴瑞隆與邱議瑩將成為主要對手，她笑著回應表示，許智傑就在旁邊，認為這樣很不公平，強調許智傑也是好友不能被忽略。柯志恩並點名林岱樺在岡山的造勢也相當成功，質疑怎麼會只說是前面兩名，直言「那都是他們自己講的啦」。
柯志恩表示，幾位民進黨立委都是立法院同事，實力都非常堅強，在地方也都一起為高雄預算努力準備。她強調，未來若真的要競爭，那就是君子之爭，用最大的競爭力來看看誰能讓高雄變得更好。
面對外界流傳的民調顯示她落後對手，柯志恩淡定的回應，近期民調滿天飛，甚至連賭盤的民調都出來了，強調民調只是參考。她指出，民進黨內有初選，挾帶許多資源，自然會帶動數字變化，她表示有自己的節奏，不會被民進黨的初選打亂腳步。
柯志恩補充說，未來兩個月還會有更多民調出爐，都會參考也都尊重。她強調團隊將依照既定步調推進，包括政策發表與造勢活動，持續走自己的路，不被外界數字牽動。
