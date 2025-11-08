賴瑞隆、邱議瑩民調領先？陳其邁：許智傑也不錯
（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄市長陳其邁今天答覆媒體，民主進步黨高雄市長初選參選人邱議瑩與賴瑞隆是否民意調查領先時說，4人差距都很小，大家都很努力，「許智傑也不錯啊，你也不要把他當塑膠」。
民進黨籍立法委員邱議瑩、賴瑞隆、許智傑與林岱樺競逐初選。
陳其邁上午在高雄彌陀區出席「2025彌陀港虱目魚文化節活動」前，接受媒體聯訪表示，幾位在國會都很努力，都君子之爭，差距都非常小，「許智傑也不錯啊，你也不要把他當塑膠對不對。」
他說，民調參考就好，有時也有高低、起起伏伏，但4人都很有風度，贏得風度很重要。現在政治風氣非常對立，選民期待如何展現君子之爭，應繼續下去，希望他們能多走走地方。
陳其邁表示，幾名人選很接地氣，在立法院爭取高雄預算，而非走馬看花就走，這幾年深耕高雄，值得大家給他們多點機會，都不錯，參考看看。（編輯：李明宗）1141108
