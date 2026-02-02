賴瑞隆「領先暴跌近2成」 恐遭換將？粉專：黑色星期一

代表民進黨參選高雄市長的賴瑞隆，選戰剛起跑已浮現警訊。（資料照／黃世麒攝）

2026高雄市長選舉綠委賴瑞隆對決藍委柯志恩，山水民調雖顯示賴仍保持領先，但領先幅度竟與同民調大幅萎縮近20％，引發熱議。國民黨前發言人楊智伃示警綠營內部暗潮洶湧，恐浮現「換將危機」。不少人直指民調暴跌的奇怪現象，粉專直呼對賴是「黑色星期一」。

《新頭殼》（Newtalk）今(2日)公布委託山水民意1月底進行的民調結果，賴瑞隆支持度為43.9％，領先柯志恩的32.3％，差距達11.6％，另有23.8％未表態。楊智伃示警，在高雄，綠營內部早就暗潮洶湧，賴瑞隆陣營若還繼續操作民調，只會在未來被自己反噬，接下來恐怕不只是內部分裂，甚至還會浮現真正的「換將危機」，到時候若輸掉高雄，民進黨恐怕只能哭著說一句，「可是瑞隆，回不去了！」

14萬追蹤的粉專「政客爽」提到，1月13日做完民進黨高雄市長初選民調時，賴瑞隆被包裝成大幅領先，領先30％。結果同一家民調公司山水民調，在1月29日至30日再做一次，賴瑞隆卻只剩下領先11％，短短半個月，同一家民調暴跌將近20個百分點。政客爽直呼，今天這份民調或許對青鳥來說很嗨，但對賴瑞隆來說卻是「黑色星期一，天地同悲」，唯一能止損的方式可能是要再出來哭一次。

網友表示「最好笑的是左楠輸、鳳山贏」、「身為一個學過統計學跟做過民調實務的碩士畢業生，一個月沒重大事件，民調做出來差20％，研究方法應該要拿出來檢討了，根本就是民ㄊㄧㄠˊ」、「在西瓜地區，萬事無所謂、只要顏色對」、「民調跟夕陽下山的速度一樣」、「親綠突然想到自己也是家長，所以瑟瑟發抖？」、「我忘不掉那年台北市長選舉，民進黨民調92％的輝煌紀錄」、「不止吧？應該大贏87％」。

