賴瑞隆「黃小鴨」說10年、具豐富市政經驗？！初選對手許智傑直指「是李永得帶隊爭取」、非一人功勞...直喊：高市府哪個局長我不熟？甚至比他熟！

民進黨2026年高雄市長提名初選，共有4位立委登記，包含許智傑、邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺；其中，賴瑞隆日前受訪時稱，他具有10年高雄市政經驗。對此，許智傑今（11日）於電台節目《新聞放鞭炮》直喊，「哪個局長我不熟？甚至每個都比他熟！」

談及參選優勢，許智傑提到，他是從基層開始做起的，先擔任鳳山市市民代表、鳳山區區長、鳳山市市長、高雄縣議員，到現在擔任立委。許智傑表示，「我是（4位候選人中）唯一當作民選市長的人」。他說，「論經驗、論年紀，這些都是我的優勢」。

許智傑也說，他最重視基層，像是從里長開始處理的路燈、水溝等，「我會是最重視里長的市長，若我當選市長，我會增加區長的權利與經費，讓區長有更大能力協助里長、讓里長有更大的能力協助里民」。許智傑表示，「這是我跟其他人不一樣的地方，大部分的人，大建設都會做，但容易忽略基層」。

許智傑續指，若是要將高雄打造成「AI首都」，他會是最專業的，因為其台灣大學機械系畢業的理工科背景，是其他候選人沒有的，「我有專長，以大格局來看，未來高雄市最需要的是我」。

不過，節目主持人周玉蔻直言，許智傑並未擔任過高雄市政府的局處首長，但賴瑞隆受訪表示他的優勢是有10年市政經驗。周玉蔻詢問，「賴瑞隆說他跟那些局處首長都很嫻熟，那你都不認識，怎麼做市長？」對此，許智傑直呼，「哪個局長我不熟？我甚至每個都比他（賴瑞隆）還熟！」

許智傑表示，每一個局長，包含每一個服務案件，「跟局長的接觸，我可能都比賴瑞隆還熟」。他指出，當市長最重要的工作，就是「交朋友」、「找人才」、「訂方向」，制定大方向是關鍵。

而針對賴瑞隆有「黃色小鴨」行銷政績，許智傑點出，在做黃色小鴨的時候，賴瑞隆是新聞局長，「是當時的副市長李永得『帶隊』爭取」。許智傑說，黃色小鴨中間的分工，誰主、誰從，他並不了解，「但這不是賴瑞隆一個人的功勞」。

