賴瑞隆8歲兒校園霸凌疑雲 高市議員第六選區綠營3參選人3種態度
[Newtalk新聞] 民進黨立委賴瑞隆8歲兒子捲入校園霸凌疑雲，從女童家長向媒體爆料、校方啟動調查，到賴瑞隆兩度召開記者會哽咽道歉、承諾孩子留家自學並於下學期轉學，之後又與女童家長當面溝通取得諒解，事件迅速成為高雄政壇與社會關注焦點。爭取高雄市第六選區(鼓山、鹽埕、旗津)民進黨提名的現任議員李喬如、簡煥宗及有意投入初選的里長林哲弘，對此卻呈現出三條截然不同的路線。
連任8屆議員的李喬如完全不碰議題，仍以「跑行程」優先。霸凌疑雲延燒的週末，李喬如在臉書分享的是自己「星期六跑四所學校校慶運動會」，從早上8點一路跑完內惟、九如、鼓山、鼓岩四所國小，強調自己「感覺很厲害」，下午再回到內惟國小看六年級接力賽，回味當年擔任短跑選手的心情。
整篇貼文沒有任何一句提到這起霸凌爭議，也沒有對兒少保護或校園安全表達立場。從政治操作角度看，李喬如選擇穩健守勢，不批評同黨市長準參選人，也不觸碰高敏感度的校園霸凌議題，把重點放在既有的校園基層經營，是一種典型「低風險」策略。對關心此案的家長與選民來說，這種「完全不沾鍋」的做法，顯得在重大兒少事件上保持距離、刻意閃避表態。
表態支持賴瑞隆角逐市長提名的簡煥宗，則選擇走上完全不同的一條路，第一時間即跳出來護航同為新潮流派系的戰友，引爆最大反彈。他在臉書以「你8歲的時候在幹嘛？」為題，形容這起事件是「一個8歲的小男孩，跟同學在踢足球，為了一顆界外球起爭執，變成政治事件」，並批評外界是在「公審一個8歲小男孩」，將這起案件定調為被「政治操作、放大」。
這樣的說法，很快在社群引發巨大爭議。不少網友留言反問「8歲是會起爭執的年紀沒錯，但不會小二就堵廁所，還嗆打死你。」也有留言質疑，如果被堵在廁所、遭威脅的是簡煥宗自己的小孩，身為家長是否還能把事件淡化成「小孩打鬧」。相關留言按讚數高、討論激烈，顯示這篇貼文不但沒有「滅火」，反而讓整起事件在輿論上持續延燒。
在這波風暴中，簡煥宗看起來更像是「優先守住新潮流戰友、先把事件政治化」的一方；他的語氣被不少網友解讀為對受害孩子缺乏同理心，甚至有「為政治前途護航」之嫌，成為目前3人中網路反彈聲量最高的一位。
至於挑戰兩位黨內前輩的林哲弘，展現理性與務實的一面，不打口水戰，侃侃而談如何補強「防霸凌」制度。相較於一位選擇不表態、一位選擇強力護航，林哲弘以一篇主題為「防霸凌，高雄還能多做什麼？」的貼文回應。
林哲弘的角度不是重複案情細節，也沒有替任何一方辯護，而是直接把問題拉回「制度」與「市政責任」，主軸包括明確強調憤怒的對象是霸凌行為，不是哪個家庭的小孩；要求高雄市教育局定期公布各校「霸凌通報與處理時間」統計，讓通報流程與處理速度透明；指出導師超載的現實，主張在高風險、班級數較多的學校，優先補足輔導老師、社工、心理師等人力，而不是「出事才說要加強」。
林哲弘認為善後不能只停在懲處與記過，而是要讓被害者有長期陪伴，也讓施暴者在專業輔導下，理解自己造成的傷害，學會道歉、承擔後果，也就是他所說的「讓孩子學會面對錯誤、負責任的教育方式」。
在文字設計上，林哲弘刻意避開點名任何市長準參選人與議員同僚，整篇貼文對事不對人，把焦點放在「高雄市在防霸凌、護兒少上還欠缺什麼」，而非誰該背多少政治責任。這種處理方式，某種程度上避開了黨內的派系泥巴戰，也符合許多理性選民的期待，一場嚴重的校園霸凌事件，候選人不只要表態，更要拿出制度層面的具體補強方向。
3位民進黨參選人的反應，透露的不是個性，是政治思維，可以看出不同的選舉盤算，李喬如以「活動行程」蓋過敏感議題，不碰案情、不碰兒少政策，短期風險最低，但容易被解讀為漠視公共議題，相對聲量也出不來；簡煥宗第一時間選擇站在賴瑞隆一端，把焦點放在「反公審、反政治操作」，卻忽略了社會對被害孩子的正義咸，導致他在網路輿論大翻車；林哲弘選擇從防霸凌、兒少保護與制度設計切入，不放大個案、也不切割同黨市長準參選人，而是要求市府與議會在通報、人力、輔導與預防教育上負起責任，試圖用政策思考取代派系對決。
對許多在高雄有就學子女的家長來說，最在乎的往往不是哪個派系輸贏，而是「我的孩子在學校安全嗎？如果遇到事，制度會不會挺在前面？」在賴瑞隆兒子風波之後，誰能真正回答這個問題，而不是只顧政治算計，恐怕才是未來高雄選民在投票時，會放在心裡衡量參選人的一把尺。
