賴瑞隆8歲兒涉嫌霸凌！他酸有其父必有其子

▲民進黨立委賴瑞隆8歲兒子涉嫌霸凌，他出面道歉認為自己管教無方。（圖／記者吳翊緁攝，2025.11.11）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委賴瑞隆爭取代表民進黨參選2026高雄市長，但卻被爆出，8歲兒子在校霸凌同學，且疑似涉及至少3名受害者，未來是否還能繼續代表民進黨出戰，備受關注。國民黨青年軍賴苡任酸，賴瑞隆過去在立法院議場衝突時，專挑女性國民黨立委下手，兒子根本是有樣學樣，有其父必有其子。

賴苡任說，他從未看過賴瑞隆挑戰國民黨的男性立委，但屢屢在立院中興大樓挑戰國民黨立委柯志恩，還有像內政委員會衝突時，賴瑞隆先強力衝撞國民黨立委徐巧芯，再用手肘去攻擊，隨後用手臂勾拉住巧芯的脖子往後倒，把巧芯拽到地上，隨後又用自己的身體壓住國民黨立委李彥秀，不讓李彥秀起身，最終由男藍委謝龍介、洪孟楷、羅智強將賴瑞隆拉開。

廣告 廣告

賴苡任酸爆，這種只敢欺負女人的傢伙，卻還一副道貌岸然的想選市長，還是黨主席賴清德欽點。賴苡任說，家庭教育本不在評論範圍，但賴瑞隆兒子涉及校園霸凌則不同，因為這有可能是仗勢欺人，仗父親的勢去欺負別人，除了小孩本身的行為家長要全數承擔外，更重要的是釐清有沒有因為父親的社會地位，才讓孩子出現霸凌別人的行為，而這個答案，他認為只有賴瑞隆兒子的同學及老師們才知道。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

他只是個孩子！綠議員護航賴瑞隆兒 藍營戰神怒嗆：美化霸凌

8歲兒爆霸凌「賴瑞隆出局了」？媒體人大膽預言：人人有機會

賴瑞隆2026出局？8歲兒被控霸凌！他預言當選後果酸爆了