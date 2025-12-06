賴瑞隆8歲兒涉學校霸凌 他5字預言高市長之戰

高雄市長參選人、民進黨立委賴瑞隆的8歲兒子遭爆料在學校霸凌多位同學，還傳出曾在學校做出脫褲子示眾的不雅動作，學校已經通報性平調查。賴瑞隆緊急出面召開記者會致歉滅火。民眾黨社會發展部主任張清俊認為，賴瑞隆「大概涼涼了」，建議還是多花一點時間照顧家庭。

張清俊6日在臉書粉專貼文表示，第一波止血失敗，子債父償，賴瑞隆大概涼涼了。建議還是多花一點時間在照顧家庭。

網友留言表示，「子不教，父之過，齊家治國平天下，先好好把基本自己的家事做好，不必心急去當『別人』父母官」、「他兒非初犯有慣性，賴委員知情不輔導不教育，繼續縱容，也不對受害家長道歉才被爆」、「自己家裡面都管不好了，還說要治理城市，笑話」、「這樣的人還要選市長？還要當政府官員？」、「孩子的成長過程很重要」、「還有議員提油救火，我看是沒救了」、「支持賴委員及某議員情義相挺下，回歸家庭當個全職爸爸」、「選不選的關鍵變成是被害爸媽的動作」、「也請各位委員重視一下，現在教育現場真的是充滿霸凌啊」。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

