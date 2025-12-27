賴瑞隆8歲兒涉校園霸凌案翻篇 雙方家長發聲明：屬孩子間衝突

民進黨立委賴瑞隆8歲兒日前捲入霸凌爭議引發社會關注，雙方家長今日發布共同聲明，強調事件屬孩子間的衝突，非霸凌案件。（圖／周志龍攝）

有意角逐2026年高雄市長的民進黨立委賴瑞隆，日前因8歲兒子遭指控在校園內追打、恐嚇同學，引發社會高度關注。賴瑞隆事後多次對外說明，並公開向對方學生及家長致歉，也獲得家長諒解。雙方家長今（27）日發布共同聲明，強調相關事件已依學校機制處理完畢，屬於孩子之間的衝突，並非霸凌案件。

針對8歲兒捲入校園事件引發的社會討論，賴瑞隆於爭議爆發後曾與對方家長溝通並當面致歉，並承諾將給予孩子更多陪伴與輔導，同時協助安排轉校事宜，期盼未來能持續為打造更友善的校園環境努力。雙方家長於12月20日依學校既有法定程序完成說明與協調，並於昨日（26日）正式簽署調和同意書。

雙方家長共同表示，近期校園事件已依學校既有機制妥善處理，相關孩子與家長之間也已充分溝通並釐清事實，確認該事件屬於孩子之間的衝突，並非外界所稱的霸凌案件。然而，部分媒體與網路言論過度渲染，甚至以「霸凌」定調，已對未成年孩子造成實質傷害，令人遺憾。

雙方家長呼籲，社會大眾應停止使用可能傷害孩子的標籤式語言，給予孩子應有的保護空間；同時，對於網路與媒體流傳的不正確訊息，也應審慎看待，避免造成未成年者的二度傷害。家長們強調，保護兒童與青少年的權益，是社會共同的責任。

雙方家長並期盼，媒體與社會各界能以更審慎、負責的態度看待校園相關事件，避免持續放大或扭曲個案，共同營造安全、友善且受保護的學習環境，讓孩子能安心成長。

