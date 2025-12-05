賴瑞隆8歲兒涉校園霸凌！校方曝不只一人受害 將全面公開調查

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

民進黨立委暨高雄市長準參選人賴瑞隆8歲兒子遭控在校多次霸凌同學，甚至有女同學在廁所遭堵，還嗆「出來就打死你！」，引發家長痛訴，也讓校方處理態度備受質疑。校方昨（4）日晚間出面還原時間軸，並證實除該女同學外，還有2名學生受害。

校方昨（4）日指出，賴姓男童黃姓女同學10月16日在跑道發生肢體衝突，雙方互相攻擊，女同學躲進廁所後，賴生仍在外面叫囂堵人、恐嚇她長達12分鐘。學校10月28日得知後立刻通報，女童家長11月26日憤而提出霸凌調查。

此外，校方表示，黃姓女童曾向老師反映賴生罵她「神經病」，女童母親指出哥哥之前也遭到賴生辱罵，兩案均被列入調查。12月2日，賴生再度與同學發生衝突，體育課時他故意踢了一名徐姓學生，造成徐同學臉頰挫傷，身心也產生畏懼，家長帶孩童驗傷後，醫院便立即啟動社政通報。

此事在網上快速延燒，而賴瑞隆昨晚也發聲回應，表示：「對於孩子在學校與同學發生的糾紛，作為家長的我也希望盡快還原事情的經過」，強調會全力配合學校釐清真相，也會加強引導孩子尊重同儕、培養同理心與負責態度。他呼籲社會「給予必要的教育與輔導空間」，讓事件朝正向方向處理，校方也承諾調查將全程公開、公正，並持續與雙方家長溝通。

◎《FTNN新聞網》關心您：

拒絕暴力，請撥打：110！

反霸凌專線：1953

法律扶助基金會：(02)412-8518

