賴瑞隆8歲兒涉霸凌同學 校方：不因家長背景差別對待

該校強調，秉持公平公正原則，不因學生或家長的職業、身分及背景而有差別對待。（本報資料照片）

有意角逐民國115年高雄市長的民進黨立委賴瑞隆遭爆料，其8歲小孩涉入校園霸凌案，引發各界討論，對此，校方回應，已經依照教育部規定程序辦理，並積極主動給予學生協助支持及輔導措施，以維護學生學習權益及身心發展；校方也強調，秉持公平公正原則，不因學生或家長的職業、身分及背景而有差別對待。

校方回應，對於此霸凌案，均依照教育部規定程序辦理，並積極主動給予學生協助支持及輔導措施，以維護學生學習權益及身心發展。也針對在本次事件中受到影響的所有學生，學校已啟動輔導及關懷措施，協助學生穩定身心，繼續學習，每位學生都應該受到同等的尊重與照顧，並在安全、穩定的學習環境中成長。

校方也強調，對於事件處理一向秉持公平公正原則，不因學生或家長職業、身分及背景有差別對待。另外，針對媒體報導家長對學校處理態度質疑，校方也會虛心接受並檢討改進，持續強化校園安全，深化家校合作與溝通，使各項事件均能在法規架構與教育專業下獲得妥適處理。基於學生安全及兒少保護考量，校方無法對個案作進一步說明，敬請外界諒解。

