賴瑞隆8歲兒涉霸凌恐難滅火？藍青年拋2事才該被討論

高雄市長參選人、民進黨立委賴瑞隆的8歲兒子遭爆在學校霸凌多位同學，引發議論，賴也將在今（7）日下午2時30分召開記者會說明。曾任台北市青工總會長的市議員吳志剛辦公室主任滿志剛點出該被討論的2件事，而非8歲的孩子變成討論主題及本身應受何種懲罰。

滿志剛今在臉書指出，看到新聞上8歲幼童在校霸凌同學，該被討論的，是學校是否第一時間通報並介入輔導？父母平時是否疏於親子溝通？而非僅有8歲的孩子變成討論主題及本身應受何種懲罰。

廣告 廣告

滿志剛進一步表示，孩子的行為首先來自於家庭，接著才是外在環境，父母唯有多花時間在孩子身上，才有辦法清楚了解在個性養成上是否產生偏差；滿更透露，他身為雙寶爸，只要有時間能陪孩子，再零碎的時間也會陪伴，並提及4年前的初選，即使民調前2天，整天站在吉普車上掃街，但是到了下午4點，還是準時出現在幼稚園門口接孩子下課，因為那是一天中，唯一可以跟孩子見面、聊天的15分鐘。

滿志剛強調，對他而言，孩子跟家庭是第一，如果連家庭、孩子都顧不好，要怎麼讓大家相信你會為大眾做的更好？並希望父母可以多跟孩子溝通，了解成長路上的心態轉變，讓孩子心靈可以健康成長，而非只顧他們溫飽而已。

面對8歲兒子捲入疑似校園霸凌事件，賴瑞隆5日曾出面為此事道歉，不過遭霸凌的孩童家長無法接受，質疑至今未接獲賴家正面道歉；然而，賴今下午2時30分也將再度召開記者會，針對此事進行說明。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

【看原文連結】