賴瑞隆8歲兒涉霸凌！他預言當選後果酸爆了

▲民進黨立委賴瑞隆積極投入2026高雄市長初選，然而8歲兒子被指控在校霸凌同學。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委賴瑞隆宣布投入2026高雄市長初選，本想藉著在社群平台發布的暖心影片拉抬支持度，然而，影片上架不到一日，竟爆出賴瑞隆8歲兒子在校霸凌同學，且疑似涉及至少3名受害者，讓他的社群瞬間被洗版，更有人直言「感覺出局了」；對此，粉專政客爽狠酸，「如果賴瑞隆當上高雄市長，他兒子就可以變超級學校霸王了」。

高雄一所國小今年10月間發生霸凌案，賴瑞隆兒子被爆在廁所堵門女同學長達12分鐘，甚至有「出來就打死你」等恐嚇性言語，而校方昨證實，還有另2名同學也受害，而賴瑞隆的妻子也被指控態度不善；對此，賴瑞隆今（5）日緊急召開記者會，公開向遭波及的孩童、家長及校方致歉，承諾將投入更多時間參與孩子教養。他對外強調，目前首要任務是協助孩子們獲得更妥善的引導與學習環境。至於是否退出高雄市長初選，賴瑞隆並未正面回答，只表示當前重點不在選舉，而在孩子的未來。

然而，賴瑞隆兒子的霸凌爭議一爆，迅速被批判洗版，不少網友怒喊「兒子持續霸凌，你這家長也好不到哪裡去」、「霸凌是很恐怖的一件事情，候選人，你了解嗎？」、「因為霸凌事件，感覺出局了」、「請退選好嗎！當選還得了！小孩怎麼教的？當選不就無法無天？請退選教育好你的小孩！才小二就可以這麼囂張？代表家庭教育有很大的問題！Shame」。

而政客爽今日也在臉書發文狠酸，「如果賴瑞隆當上高雄市長，他兒子就可以變超級學校霸王了；八歲就霸凌同學，我覺得家長的教育恐怕影響很多吧，老爸在立法院打架給全台灣看，是非常不好的身教」。

