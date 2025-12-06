賴瑞隆8歲兒涉霸凌！前發言人轟：仗勢霸凌

▲賴瑞隆8歲兒涉霸凌！藍營前發言人轟：這叫打鬧？根本仗勢霸凌。（圖／記者葉政勳攝，2025.06.28）

[NOWnews今日新聞] 高雄市長熱門人選之一的民進黨立委賴瑞隆，近日捲入孩子校園霸凌風波。賴瑞隆8歲的兒子，被指控曾多次踢打同學，甚至還曾把一名女同學，堵在廁所長達十多分鐘，期間還在門外叫囂威脅「敢出來就打死你！」消息曝光引發討論。前國民黨發言人蕭敬嚴痛批，受害家長指控校方態度消極，讓外界質疑是否因賴瑞隆身分特殊，校方不敢得罪、選擇冷處理，反而成了二度加害者，讓霸凌行為被默默縱容。

蕭敬嚴指出，校園霸凌在台灣幾乎「每所學校都看過」，許多孩子因為害怕壓力不敢求助，而這次事件更引發共鳴，是因為許多家長都曾看過孩子被欺負、或自己求學時也遇過類似狀況。他批評，有綠營人士替賴瑞隆說話，稱「8歲打打鬧鬧很正常」、「只是小孩互動」，但受害女童家長卻表示，孩子根本是被單方面痛毆。

蕭敬嚴質疑，瞄準太陽穴猛打、堵住廁所嗆「弄死你」這些行為，根本不是小孩打鬧，而是赤裸裸的仗勢欺人，「家教出了極大的問題！是不是因為家長身分特殊，才會讓校方不敢處理？」他強調，孩子犯錯可以理解，但持續反覆犯同樣的錯，就是教育出問題，家長處理態度被質疑冷淡，更是讓受害家長最憤怒的地方。他最後怒問，賴瑞隆的兒子才小二就如此囂張，「難道沒權沒勢的孩子，就活該在學校被欺負嗎？」



