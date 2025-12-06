賴瑞隆8歲兒涉霸凌！她籲：帶小孩登門道歉

▲國民黨前發言人李明璇今與立委羅智強、市議員楊植斗爬象山。她喊話民進黨立委賴瑞隆，帶兒子親自登門道歉。（圖／翻攝羅智強臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委賴瑞隆爭取代表民進黨參選2026高雄市長，但卻被爆出，8歲兒子在校霸凌同學，且疑似涉及至少3名受害者，未來是否還能繼續代表民進黨出戰，備受關注。有意參選台北市議員的國民黨前發言人李明璇喊話賴瑞隆，應該帶著孩子登門道歉。

李明璇今（6日）透露，小時候曾遭遇校園霸凌，那段時間幾乎以淚洗面，霸凌原因荒謬：女同學因暗戀男生而針對她，還在「無名小站」匿名辱罵。她回憶，班上同學聽大姐頭一句話就不敢接近，甚至打掃時垃圾被倒在桌椅上，讓她無法專心讀書，痛苦難熬。

她指出，更窒息的是，那些霸凌者的父母多是老師或校長。被欺負的不只是她，卻沒人敢出聲，她也不敢告訴父母，怕他們擔心，或為自己伸張正義反而更糟。看到新聞事件，往日傷痛再次被觸動。

李明璇強調，「這不是小孩之間的玩鬧，霸凌就是霸凌」，無政治光環保護，也不可合理化。她呼籲網友們氣憤之餘勿肉搜，孩子犯錯需要引導與教育，真正該負責的是有能力介入卻沉默的大人。

最後，她認為「養不教，父之過」，孩子犯錯父母應示範負責任行為。現在最重要的是，親自帶孩子道歉，選舉可以再來，但孩子的成長無法重來，先回家好好陪小孩比參選更重要。

