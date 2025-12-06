賴瑞隆8歲兒涉霸凌…威脅「敢出來打X你」 粉專酸爆：練武奇才

民進黨立委賴瑞隆的兒子被爆料在學校霸凌同學。（圖／王英豪攝）

民進黨立委賴瑞隆有意角逐明年高雄市長，不料近日被爆料其8歲兒子在學校霸凌同學。對此，有民進黨議員緩頰，認為事態沒有那麼嚴重，「他只是一個8歲小男孩」，喊話不要上升到政治事件，這讓臉書粉專《政客爽》看不下去開罵，而胸腔科醫師蘇一峰也發文嘲諷，討論相當熱烈。

「你8歲的時候在幹嘛？」高雄市議員簡煥宗4日在臉書針對賴瑞隆兒子的事件發聲，他認為一個8歲的小男孩，跟同學在踢足球，為了一顆界外球，跟同學起爭執，並演變成一起政治事件，媒體公審一個8歲小男孩，把這件事情說成家醜和霸凌。事件發生在高雄，只因為小男孩的爸爸要選高雄市長，最後強調「他只是一個8歲小男孩！」

對此，臉書粉專《政客爽》昨日發文開酸，很多人8歲還不會揍人，賴瑞隆的兒子卻可以在8歲講出「你敢出來我就打死你」，已經證明他是天賦異稟的練武奇才，「要打不用去練舞室打，這是民主的鐵拳」。

蘇一峰醫師昨日也在臉書嘲諷，賴瑞隆不就是這樣，在立法院也是追著女性立委出手，對照才8歲的兒子，打傷3個同學要驗傷，把女童逼到廁所，還威脅放話，結果卻有立委護航「他還是個孩子啊！」為此發言感到不可思議。

