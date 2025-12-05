賴瑞隆8歲兒涉霸凌 郭正亮：這時間點爆出來 很巧妙

表態角逐民進黨高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，8歲兒子被爆涉校園霸凌，引發議論；他今（5日）親自出面開記者會，表示感到很自責也很抱歉；但是受害家長則再怒控，新聞爆發後對方一句道歉都沒向他們說。前立委郭正亮認為，這個時間的發酵點，對賴瑞隆非常不利，因為明年1月就要做民調。而這個時間點爆出來，也是很巧妙。

郭正亮今(5日)在政論節目《新聞大白話》中表示，這件事若是跟政治有關，就是10月發生之後，賴瑞隆有沒有對校方做什麼動作，比如有沒有經由高雄的教育局施壓等等，這需要調查。受暴的家長當然很不高興，未來也會成為媒體去追問的對象，因為要知道，不管是支持邱議瑩，或是支持國民黨這一邊，其實背後都有相當大的力量，比如當然有支持邱議瑩的媒體或是政治人物，像邱議瑩，可以看到前行政院長蘇貞昌、前總統陳水扁、高雄市長陳其邁、都已經支持她，想想這力量有多大。

郭正亮接著表示，這個時間的發酵點，對賴瑞隆非常不利，因為明年1月就要做民調，這個時間點12月如果發酵開，重點是，賴瑞隆對其他的教育管理單位有沒有施壓。這個時間點爆出來，都是很巧妙的，因為他今天一大早就收到一個文宣，內容就是邱議瑩是打人的、賴瑞隆是兒子打人，這文宣就出來了，連他都收到，想想在高雄會怎樣。

郭正亮指出，目前民調賴瑞隆和邱議瑩就是前兩名 ，而個別的民調有輸有贏。邱議瑩是屬於造勢型的，賴瑞隆就是鴨子伐水型，邱議瑩就是在努力爭上游當中， 所以她上次那個造勢活動人數非常驚人；以他對高雄的了解，還有邱議瑩這種奮戰到底的個性，未來一個月，賴瑞隆的壓力會非常大，因為賴瑞隆是陳菊的嫡系，可是陳菊現在身體狀況，要全力幫他助選，也有一定的困難，坦白講，就變成廣義的新潮流。

郭正亮覺得，這一區很罕見的是，非新的力量大集結，邱議瑩背後，陳其邁英系，還有蘇系、扁系，大人都出來了 ，非常罕見，裡面文宣高手也一大堆。

郭正亮認為，高雄這個局，總統賴清德沒有說一定要誰，如果兩個人很接近，你要得罪誰？而且站得這麼明顯 ，真的很罕見。地方上就認為，這兩個人好像都有機會，賴清德要不要強力介入，跟陳水扁、蘇貞昌發生衝突，但有必要嗎？ 這跟台南之戰的綠委陳亭妃不一樣，陳亭妃給人家的感覺是她個人優秀，而邱議瑩沒有陳亭妃那麼強，是背後很強， 這蠻明顯的，這也就是為什麼賴清德頭很痛，陳亭妃真的是蠻強的，很不幸，他的嫡系好像不是很強，就一直拉不上來，有那種味道。

