賴瑞隆8歲兒涉霸凌！陳其邁發聲：校方要公正調查

民進黨立委、高雄市長準參選人賴瑞隆的8歲兒子被指控多次攻擊、霸凌同學，引發家長群組不滿。對此，高雄市長陳其邁今（5）日表示，事件因屬於校園事務，已由校方啟動調查，強調必須「公正又嚴謹」，並提醒校方務必遵守保護學生個資的相關規範。

高雄市長陳其邁今（5）日提醒校方要公正調查。（圖／陳其邁臉書）

這起疑似霸凌事件發生於 10 月，當時賴瑞隆的兒子在操場跑道跟女同學發生肢體衝突，雙方互相攻擊，女同學躲進廁所後，賴生仍在外面叫囂堵人、恐嚇她長達12分鐘。學校10月28日得知後立刻通報，女童家長11月26日憤而提出霸凌調查。

此外，校方表示，黃姓女童曾向老師反映賴生罵她「神經病」，女童母親指出哥哥之前也遭到賴生辱罵，兩案均被列入調查。12月2日，賴生再度與同學發生衝突，體育課時他故意踢了一名徐姓學生，造成徐同學臉頰挫傷，身心也產生畏懼，家長帶孩童驗傷後，醫院便立即啟動社政通報。



