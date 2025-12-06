賴瑞隆8歲兒疑校園霸凌 PTT深綠版主1行為火速遭撤職
民進黨立委賴瑞隆近日因家中年僅8歲的孩子被控在校園多次霸凌同學，引發社會高度關注。事件曝光後，PTT政黑板亦因此掀起風波，一名深綠版主因擅自將板標改為「賴瑞隆之子應就地正法」遭站方以煽動違法為由即刻撤職。
根據受害者家長指控，案件發生於10月中旬。她表示，女兒在校期間遭賴瑞隆之子拳打，攻擊部位甚至是太陽穴，並一路追打至廁所外，再以暴力言語威嚇，被困長達12分鐘。直到兩名經過的同學察覺異狀介入，才讓女童脫困。家長進一步指出，後續才發現自己的兒子也曾遭到同一名學生欺凌。
家長批評校方處理延宕，直到10月28日才啟動調查，並於11月20日安排家長會面；然而她指稱賴瑞隆妻子在會中態度強硬，不願道歉且表明不會再出面，使她決定公開事件。
隨著霸凌爭議發酵，賴瑞隆之子也被爆料疑似曾多次在校脫褲子，校方已依規通報性平管道。而賴瑞隆則回應，孩子是在與男同學打鬧時做出不恰當行為，他會增加陪伴並協助孩子學習，也希望社會給成長中的孩子更多改進空間。
事件延燒至網路論壇時，政黑板版主Berotec疑因情緒激動反串，未經討論便將板標改為「賴瑞隆之子應就地正法」具威脅意味的內容。PTT小組隨後發布公告，指出此舉涉及煽動違法、損害站方名譽，情節嚴重，因此即刻解除其版主職務，並註記永久不得擔任任何看板版主。事實上，Berotec過往曾以強烈政治立場著稱，此次行為再度引發爭議。
東森新聞關心您
教育部反霸凌投訴專線：0800-200-885
