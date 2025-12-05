賴瑞隆8歲兒被控涉霸凌 邱議瑩：確保校安輔導學童最重要

有意參選2026高雄市長的民進黨立委賴瑞隆（右）家人出包，他的兒子被控涉及一場霸凌案。左為國民黨立委柯志恩。（圖／CTWANT攝影組）

民進黨立委邱議瑩今（5）日表示，若同黨立委賴瑞隆之子涉有校園安全問題，那就請學校和教育局趕快釐清與妥適處理，尤其相關人等的輔導也不能少。

有意參選2026高雄市長的賴瑞隆遭爆出就讀小學二年級的兒子在學校涉嫌追打與霸凌同學，甚至在廁所外圍堵同學長達12分鐘，並斥責「出來就打你、甩你耳光」直到其他同學發現後通報師長，苦主學童才被救出來。然而家長指控，校方事發後態度異常消極，無奈只好向警方報案，才挖出原來對方家長老爸是賴瑞隆。8歲男童出言如此已令師生譁然，更由於他是賴瑞隆之子，消息傳開後全台矚目。

民進黨立委邱議瑩（圖）認為霸凌案重要的是維持安全與重建當事人身心健康。（圖／黃耀徵攝）

對此，也有意角逐2026高雄市長選戰的邱議瑩直指，霸凌問題非常揪心，自己也非常關注，尤其兩造的身心輔導、校園安全維護都刻不容緩。她回顧，自己過去的教育政見中，曾提出改善全國教師的工作環境，畢竟良好的校園環境和支持教師的政策才有助於霸凌防治工作，另外自己出身的高雄一選區幅員廣大篇區不少，也要繼續在市長選戰中倡議改善偏鄉資源不足、城鄉差距大等問題。

邱議瑩也提到自己曾遭到網路霸凌的經歷，苦笑自己被「霸凌」經驗很多，但仍呼籲回歸理性討論，尤其學童的安全與身心輔導最重要。她強調，霸凌事件應被嚴肅對待，透過既有教育體制公正處理，不應主角是任何人物親友而有異同。

