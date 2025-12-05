賴瑞隆8歲兒遭控霸凌同學「不只1人」 高市社會局出面喊話了

有意挑戰2026高雄市長的民進黨立委賴瑞隆8歲兒捲校園暴力事件。資料照。施書瑜攝



有意挑戰高雄市長的綠委賴瑞隆8歲兒子被控多次攻擊同學，女童曾躲廁所仍遭叫囂，體育課又踢傷同學，引發家長不滿。校方表示將公開、公正調查，賴瑞隆承諾全力配合、盼事件朝正向方向處理；對此高市府社會局強調，校園霸凌及性騷事件依程序調查，兒少資訊依法不得對外公開。

賴瑞隆就讀小學的8歲兒子被指控多次攻擊同學，不僅與女同學在跑道發生肢體衝突，雙方互相攻擊，嚇得女同學躲進廁所，仍遭賴生在門外叫囂、恐嚇長達12分鐘。後續又在體育課爆發新衝突，賴童疑故意踢中ｗ同學臉頰，造成挫傷，家長帶孩子驗傷後，由醫院啟動通報。

賴瑞隆則發聲明強調會全力配合學校釐清真相，會加強引導孩子尊重同儕、培養同理心與負責態度。他呼籲社會「給予必要的教育與輔導空間」，讓事件朝正向方向處理。校方則承諾調查全程公開、公正，並持續與雙方家長溝通。

對此，高市府社會局表示，所有校園霸凌與性騷事件均依程序轉由教育單位調查並提供輔導。依兒少權法規定，媒體不得揭露足以辨識兒少身分的資訊；因本案報導已涉及特定兒少，相關通報內容依法無法提供。

