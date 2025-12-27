賴瑞隆8歲兒「不是霸凌」？詹江村怒：給社會最壞示範

表態爭取民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆，其8歲兒子疑涉霸凌案，雙方家長於今（27日）達成三項共識，簽署調和同意，認定這是一起孩子的衝突事件，並非霸凌案件。國民黨桃園市議員詹江村表示，賴瑞隆給社會大眾做最壞的示範，只要有錢有勢，就算是霸凌，也會變成不是霸凌。

詹江村今(27日)在臉書粉專表示，賴瑞隆給社會最壞的示範，莫過於此，有權有勢的小孩，就算霸凌也可以變成不是霸凌，脫同學褲子，一路追打，堵在廁所12分鐘，還有辦法跟對方家長共同聲明說「這不是霸凌」。

詹江村認為，賴瑞隆是在給社會大眾做最壞的示範，告訴社會大眾，只要有錢有勢，就算是霸凌，也會變成不是霸凌。

網友紛紛留言表示，「對方家長不曉得承擔多大的壓力？會讓自己的孩子承受這麼大的恐懼，選擇這樣的方式」、「有黨證就是不同！」、「再洗一下校園惡霸，就變愛護同學的好學生了！真神奇」、「坦率地承認並且願意改進，大家還敬你是一條漢子，用這種方法實在是…」、「韓劇看多了， 沒想到台灣社會真實上演」、「走私都可以說成超買了，當然霸凌也不是霸凌啊，如果對方小孩霸凌他小孩呢，算不算霸凌？」、「啊！這些動作都不是霸凌，是不是爾後校方若遇這種的就不必通報？」

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

