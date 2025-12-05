賴瑞隆8歲子涉霸凌連環爆 校方證實苦主至少3人

民進黨立委賴瑞隆（圖）8歲兒子被控涉入多起霸凌。（圖／方萬民攝）

高雄市一所國小在今（5）日發布聲明表示，民進黨立委賴瑞隆8歲兒子確實被控在學校涉及追打與霸凌同學，且除了原本向警方報案的女同學家長外，還有至少另2名學生受影響。

有意參選2026高雄市長的賴瑞隆遭爆出就讀小學二年級的兒子在學校涉嫌追打與霸凌同學，甚至在廁所外圍堵同學長達12分鐘，並叫囂同學「出來就打你、甩你耳光」直到其他學童發現後通報師長，苦主學生才被救出來。

然而苦主家長指控，校方事發後態度異常消極，無奈只好向警方報案，才挖出原來對方家長老爸是賴瑞隆。8歲男童出言如此已令師生譁然，更由於他是賴瑞隆之子，消息傳開後全台矚目。

霸凌事件不分年齡場域都可能發生。

校方以正式向警方報案的這起事件為例，直指這案發生在10月16日，賴子與黃姓女同學在跑道上肢體衝突，雙方互相攻擊一陣子後，黃女選擇逃逸並躲入廁所，但賴子緊追不捨仍在女廁外叫囂長達12分鐘，10月28日家長向校方通報後，校方便啟動通報，黃女家長並進一步於11月26日正式提出霸凌書面調查申請。

校方指出，黃女指控賴男曾怒譙「神經病」，黃媽媽再控賴男也曾怒譙黃女哥哥，控訴黃家兄妹倆同遭賴瑞隆之子言語霸凌，兩案都已被正式列入調查。接下來本月2日又發生新衝突，賴男在體育課中叫板另一名徐同學，甚至出腳怒踢徐童造成臉頰挫傷，家長也怒帶孩童驗傷後，由醫院啟動社政通報，只是徐家長輩尚未提出霸凌調查書面申請。

賴瑞隆對此坦承，也對身為一個父親沒有引導好小孩面對同儕衝突，繼而引爆肢體駁火深自反省，未來會加強引導孩子尊重他人以及同理、負責的態度，希望雙方孩子能更加成長。

