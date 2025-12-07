「賴瑞隆90度鞠躬」當面向受害家長道歉！取得諒解盼助孩子成長
表態參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆，他的子女涉校園霸凌，他今天（7日）再度召開記者會致歉，並一度落淚。他今天下午也和受害女童家長見面，並當面表示歉意，雙方取得諒解並共同合作，協助彼此孩子的成長。
賴瑞隆在記者會上提到，身為孩子的父親，還是要對這位女童的父母親致上最深的歉意。女童母親有提出一些訴求，包括希望他看錄影帶，而自己昨天也再次到學校去看錄影帶，了解實際情況。無論如何，他還是會持續向女童家長溝通說明，當面表達自己的歉意。
今天下午，賴瑞隆也和對方家長見面，並當面表示歉意。女童家長表示，看到賴瑞隆的記者會，心中很有感觸，自己也是兩個小孩的家長，後續還有一系列彌補傷害的過程，她也表示願意接受這個誠意。賴瑞隆則起身鞠躬握住對方的手，「很抱歉」。
女童家長說，我們接受這樣的誠意，也非常敬佩賴瑞隆的責任與擔當，她和先生都感受到善意，「我們本身的初衷也是希望制止傷害，得到一個道歉，也不是說要對小朋友怎麼樣。」既然現在全部也排程好，就照這樣的去執行，「法律的部分，我們會去解除」，其他的流程就交由學校去完成。感謝賴瑞隆願意用這麼快速的時間出來處理問題，希望大家的小孩都可以好好的成長，「人生很漫長，做人這件事情是要終身學習的。」
