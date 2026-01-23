賴瑞隆PO日出照遭疑「夕陽」 綠營6新人聲援批造謠

高雄市 / 綜合報導

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，昨(22)日清晨他在臉書PO日出照向市民道早，遭質疑照片更像夕陽，引發討論，眼見爭議越演越烈，賴瑞隆親自公開照片說明拍攝時間與地點說明，多名綠營新人也前往現場直播批評網軍造謠，而實際回到現場，站在賴瑞隆拍照同個位置看，下午4點多，太陽已經跑到另外一側，和日出時所在的東邊，明顯不同方向。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，臉書PO出這張有日出的街景照，貼文寫下，繼續勤走基層，為高雄打 拚 ，沒想到這張照片遭懷疑造假，有人質疑「這是夕陽吧？高雄的日出要過中央山脈」，也有人表示，「不知道大家看這個是日出還是夕陽」，貼文引發討論，多名綠營小雞出面聲援。

高雄市議員擬參選人(民)洪村銘說：「美麗高雄的旭日，已經從我們的東邊來升起。」前往同個地點附近直播，力挺賴瑞隆，批評網軍造謠，高雄市議員擬參選人(民)蘇致榮說：「我的背部這邊就是東方，那些鍵盤俠，如果你們沒有看過高雄的日出，歡迎你來高雄看日出。」

賴瑞隆也公開照片拍攝資訊，說明畫面確實是清晨在鳳林公路上拍攝的，而記者實際回到現場，就站在賴瑞隆拍照的位置，對比一下確實沒太陽，鏡頭一轉是在另外一側，兩張圖片拿來一比更明顯，上午7點03分日出，與下午4點多，日照的角度明顯隨著太陽東升西落，不一樣，一張照片的討論，從影像真偽，衍生成選戰角力的一環。

原始連結







