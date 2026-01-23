賴瑞隆PO高雄日出照！藍白側翼質疑「用夕陽造假」全翻車 他曬證據打臉

政治中心／黃韻璇報導

民進黨21日舉行嘉義、台南、高雄縣市長提名記者會，正式提名初選出線的蔡易餘、陳亭妃、賴瑞隆參選2026縣市長，並邀請三位現任首長到場見證，展現延續綠色執政氣勢。被正式提名為高雄市長參選人的賴瑞隆，昨（22）日一早在臉書PO出早安日出圖，不料竟遭藍白支持者質疑是用夕陽照造假，賴瑞隆也親自秀出資訊打臉酸民。

賴瑞隆PO高雄日出照，遭藍白側翼質疑「用夕陽造假」。（圖／翻攝自賴瑞隆臉書）

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆22日清晨PO出一張行走在高雄街道上的照片，遠方則是日出，賴瑞隆表示「早安！繼續勤走基層，繼續為高雄打拚！高雄加油」，不料一張簡單的早安圖，竟釣出許多藍白陣營的支持者開酸，有粉專質疑「這是夕陽吧！高雄的日出要過中央山脈」，還有人表示「不知道大家看這個是日出還是夕陽」、「這傢伙是把選民當笨蛋⋯這很明顯是夕陽啊」。

對此，賴瑞隆直接PO出照片資訊打臉，表示「好多朋友關心照片在哪裡拍的，是早上07:03前往公祭行程路上，在鳳林公路拍攝的！歡迎大家來高雄一起看日出！高雄的旭日就是這麼美！」從照片中的資訊可以看到，拍攝時間是1月22日清晨7時03分，地點是高雄大寮區新厝里。

賴瑞隆日出照被藍白側翼質疑「用夕陽造假」，他曬證據打臉。（圖／翻攝自賴瑞隆臉書）

高雄市議員簡煥宗也PO文怒嗆藍白側翼，「你們也真的沒有必要關心到『日夜顛倒』的程度，我知道早餐沒吃，放到晚上吃會變成晚餐，但明明早上拍的照片，你們硬要把晨曦說成夕陽？雖然中央山脈是護國神山，但也沒辦法讓日出變夕陽啊」。

簡煥宗表示，「其實要查證會很難嗎？林園大寮選區的4名議員中，有3名是國民黨籍，要發文之前可以去求證…尤其不在高雄的藍白粉專側翼。所以呀，看起來就是要抹黑，然後抹到翻車，硬要把東邊變成西邊！」

