賴瑞隆PO「陳菊黑白照」一票人誤會 改8字後再刪文

賴瑞隆突然PO陳菊黑白照，寫下「想念陳菊」，讓一票網友誤會，如今貼文已經刪除。（圖／翻攝自賴瑞隆臉書）





民進黨立委賴瑞隆先前才發生兒子涉霸凌的爭議，他今（10）日發文紀念世界人權日和美麗島事件46週年，寫下「想念陳菊」還配上陳菊的黑白照，讓不少人誤會，如今他已經貼文刪除。

賴瑞隆今日發文寫下「想念陳菊」，並引用陳菊的名言「願我深愛的故鄉──台灣的人民早日享有真正的公平、平等、自由、民主的生活」，以此紀念12月10日世界人權日和美麗島事件46週年，不過貼文中搭配陳菊年輕時的黑白照片，讓不少人嚇壞直問「花媽怎麼了？」

廣告 廣告

賴瑞隆發文紀念美麗島事件和人權紀念日，意外讓許多網友誤會。（圖／翻攝自賴瑞隆臉書）

過了12分鐘後，賴瑞隆團隊似乎發現貼文遭誤會，在原先的「想念陳菊」後面補上「願她早日復健完成」8個字，不過至截稿時，這則貼文已經從粉專刪除。

陳菊小檔案

陳菊過去積極參與黨外運動，在1979年因美麗島事件被捕成為政治犯，一度被以「叛亂罪」起訴，而該罪名唯一刑罰是死刑，她也因此在獄中寫下《給台灣人民的遺書》，後因國際壓力改為有期徒刑，最終監獄服刑6年多後獲釋，而後成為民主進步黨創黨元老之一，曾任高雄市長、總統府秘書長，現任監察院長兼國家人權委員會主任委員。

去年底陳菊因感冒至高醫就診，健檢時發現右側腎臟有腫瘤，手術後出院前又發生左側腦血管阻塞。至於監察院長則以請假方式處理，自願放棄支領每月薪資36萬920元，並繳入國庫。

更多東森新聞報導

臥床逾10年！蔡英文重要左右手離世 傳昨辦告別式

台灣小學生流行「能量飲料」 王婉諭痛批：病態的文化

南韓電子入境卡列「中國台灣」 賴清德：盼尊重台灣人意志

