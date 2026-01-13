賴瑞雄初選勝出戰高雄 柯志恩：未來就是我和新潮流的決戰

國民黨高雄市長提名人、立委柯志恩。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長初選結果出爐，將確定由挺過兒涉霸凌風波的民進黨立委賴瑞隆出戰高雄市長選舉，作為競選對手的國民黨立委柯志恩今（13日）也回應，未來就是柯志恩跟賴瑞隆的決戰，甚至可以說是柯志恩跟新潮流的決戰。

對於賴瑞隆的初選勝出是否出乎意料？柯志恩回應，沒有，向來在她的預料當中，她先恭喜賴瑞隆，也表達對其他3位民進黨參選人的尊敬，因為他們這一年的時間也是花了這麼多經費、資源，現在勝負出來了，所以對他們的辛苦表達尊重。

柯志恩接著說，未來就是柯志恩跟賴瑞隆的決戰，甚至可以說是柯志恩跟新潮流的決戰，(新潮流)資源非常多，所以未來高雄市長選舉會是一個以小博大、逆轉的方式，不管是從高雄整體的結構來說或是對方所撒下的資源。他們就是以人民作為靠山，透過不同政見和行為讓大家能認同，展開一場君子之爭。

對於國民黨提供的資源。柯志恩坦言，國民黨中央的狀況大家都知道，因為黨產的凍結，他們很早就是靠候選人自己，對他們來說，資源是一回事，但不是有錢才能辦事，就像高雄前市長韓國瑜之前的例子，未來在有限資源下，他們就是提出能讓人民認同的政見及活動，這是他們唯一的利器，比資源比不上，但比人氣、比底氣，他們絕對有辦法達到最後的勝利。

柯志恩還說，她今天很輕鬆，終於知道自己的對手是誰，終於可以讓高雄的市容剩下兩個人的看板，而不是所有都是民進黨人的；而他們的整體選戰節奏在過完農曆年後會開始做重新的調整，她會在3月提出一連串政見，市民最需要的不是誰錢多、誰資源多，而是誰能提出最好的政見讓市民有感，這是他們未來努力的方向。

