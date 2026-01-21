賴當市長、當總統都被彈劾 她酸：史上第一

▲國民黨、民眾黨發動彈劾總統賴清德，立法院邀請賴清德今（21）日到立法院說明，不過總統府20日表示，立法院無直接向總統問責之權，因此不會出席。（圖／記者吳翊緁攝，2026.01.14）

[NOWnews今日新聞] 國民黨、民眾黨發動彈劾總統賴清德，立法院邀請賴清德今（21）日到立法院說明，不過總統府20日表示，立法院無直接向總統問責之權，因此不會出席。國民黨立委王鴻薇發言時說，賴清德過去擔任台南市長時就曾因拒絕進入議會被監察院彈劾，如今擔任總統再度被立法院彈劾，是史上首次市長、總統皆被彈劾的例子。

王鴻薇說，立法院依《立法院職權行使法》第43條邀請賴清德說明彈劾案，但賴清德卻以憲法法庭判決意旨為由拒絕出席。她痛批總統無辯護勇氣，並製造錯誤訊息，自認大法官，完全迴避對國會的責任。

王鴻薇說，賴清德選前承諾將落實居住正義，興建社會住宅13萬戶，但上任一年多後僅剩4萬戶，承諾跳票幅度高達七成，形同詐騙選票。王鴻薇表示，總統的言行不僅違背承諾，也破壞社會信任，民眾對政府政策難以產生認同感。她強調，立法院彈劾程序是為了讓總統對選民、對法律負責，而非個人恩怨。

針對賴清德處理兩岸安全問題的作為，王鴻薇指出，總統選前稱兩岸發生戰爭的機率最低，但上任一年多即公開指出，北京當局正準備武統台灣，且中共軍演及無人機頻繁侵入東沙群島領空。她質疑，賴清德不僅跳票，對國防安全與國際關係也缺乏明確作為，行政透明度與決策責任均不足。

王鴻薇也對行政院長不副署與國會法案處理提出批評，她舉例，日本首相高市早苗發動解散國會，願意賭上政治生命解散國會，但賴清德只想透過社會對立延續權力，無意承擔政治責任。她強調，民眾黨立委履行兩年任期政治承諾，展現政治誠信，而民進黨則是選前說一套、選後做一套，這也是彈劾總統的核心原因。

王鴻薇最後呼籲，立法院必須對歷史負責，確保彈劾程序依法執行，追究賴清德違憲、破壞民主政治的行為。她指出，彈劾案不只是政治操作，而是維護憲政秩序、保障人民權益的必要措施，國會必須展現監督總統的功能，讓台灣的民主制度運作有效而不被破壞。

