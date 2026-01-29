賴發文謝菊姐 高雄幫發展受矚

陳菊因病請辭監察院長獲准。（本報資料照片）

監察院長陳菊請假超過1年才請辭，賴清德總統29日力挺，臉書發文強調「菊姐」對國家社會貢獻深厚；民眾黨創黨主席柯文哲則指「健康狀況不行，那就請辭、就好好養病」。當年陳菊身為高雄市長「南霸天」，偕子弟兵進軍中央，「喊水會結凍」，如今隨著花媽的請辭，菊系情勢已不比當年。

陳菊是民進黨「大姐頭」，主政高雄12年，成為民進黨重返執政重鎮，內政部長劉世芳、高鐵董事長史哲、前台鹽董事長陳啟昱、前勞動部長許銘春、前民進黨祕書長許立明等人都是菊系人馬。

2020年民進黨總統初選「蔡賴相爭」，與賴同為新潮流的陳菊表態挺蔡，為小英穩住局勢最終連任，卻也傳出賴、菊兩人的心結。

不過，賴清德昨天在臉書發文，以「菊姐」尊稱陳菊，並表態力挺，指「菊姐」是美麗島事件受刑人，一生為民主犧牲奉獻，對國家社會貢獻深厚，「謝謝菊姐一生為人權、民主付出的心力，請好好休養、專心復健，早日恢復健康」。

曾罵過陳菊的柯文哲則是面露尷尬，且不斷口吃表示，「如果健康狀況不行，那就請辭、就好好養病，我也不曉得這種題目要講什麼？要引誘我講人家壞話嗎？不用吧！」

至於是否認為陳菊之前請假還領薪水太久？他說，凡事不要以個案處理，遇個案時就想一想通案如何處理，可以利用陳菊此事建立政務官的權利義務法案。

過去當過高雄副市長的許立明、史哲、劉世芳、許銘春均隨陳菊進軍中央，號稱「高雄幫」，如今僅剩劉世芳、史哲仍在位，內政部國土署昨舉辦署長交接及宣誓典禮，新任署長蔡長展也是菊系子弟兵，加上參選高雄市長的綠委賴瑞隆同為陳菊人馬，菊系後勢發展備受關注。