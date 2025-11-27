賴發表台灣之盾與海鯤號海測時間太巧合 專家這樣解析

睽違147天，海鯤號再度出海。(記者李惠洲攝)

〔記者洪臣宏／高雄報導〕總統賴清德26日宣布建構先進防空系統「台灣之盾」，國造潛艦海鯤號接著於今(27)日出海海測，時間上巧合引人聯想，軍事專家紀東昀認為，台灣之盾是因應中共武力擴張的國安層級大戰略構想，潛艦是基本戰略裝備，這兩件事是時間上巧合，但對台灣都有幫助。

逢甲大學兼任助理教授紀東昀表示，海鯤號今、明兩天測試是合理預期範圍，當年在荷蘭採購的兩艘劍龍級潛艦，在荷蘭的測試大致上也是在這期程之內進行，且這次相關測試應該有美軍協助，所有風險都是在安全前提下進行，是可控的。他說，我國的工時計算方式不一樣，可以三班制加班，在國外是少見的，所以當初預估的期程是在11月左右完成。

總統賴清德甫召開記者會宣布「守護民主台灣國安行動方案」，揭示國防部將八年投入1﹒25兆元建構「台灣之盾」，海鯤號隨即出海測試，媒體詢問是否有關連。紀東昀說，「台灣之盾」可加強台灣防禦能力，是因應中共的武力擴張的措施，屬於國安層級大戰略構想，類似美國總統川普提出的金盾概念，只不過台灣之盾的規模較小，屬於戰區的規模，希望在100公里外增加攔截次數的多層次防禦網。

他說，賴總統提出特別預算規模，不僅防空而已，是全面性的，在台灣是比較少見大規模、全面性的同時增加台灣防衛係數及防禦能力，這兩件事是時間上巧合，但對台灣都有幫助。

他說明，一艘潛艦可以牽制一支水面艦隊，水面艦隊面對潛艦威脅時，作戰節奏會被打亂，甚至會做很多防禦措施及反潛準備，所以潛艦對敵人是很大威脅，潛艦是基本戰略裝備。

