賴看電影《大濛》 提Twice子瑜：我們麻豆台南人要回來表演了

總統賴清德看電影《大濛 》，還提到Twice的周子瑜，「我們麻豆台南人要回來表演了」。(總統府提供)

電影《大濛》入圍第62屆金馬獎11項獎項，賴清德總統今(21日)觀賞《大濛》前受訪表示，很喜歡陳玉勳導演的作品；他還特別提到，大家有沒有注意到周子瑜要回來了，「Twice的周子瑜，我們台南人、麻豆台南人，要回來表演了」。

賴清德總統今晚被直擊觀賞電影《大濛》，被問到為什麼要來看電影？他說，一方面支持本土電影，另一方面呢，自己很喜歡陳玉勳導演的作品。不管是《總鋪師》、《熱帶魚》，或是《消失的情人節》，都非常好看。

他說，非常喜歡陳玉勳導演用電影來說台灣的故事，唱台灣的歌，而且這部電影《大濛》是發生在民國40年代，也就是他出生那個年代左右的作品，而且又已經得到金馬獎11項大獎的入圍，所以可以說精彩可期。非常歡迎，也非常鼓勵熱愛電影的好朋友們，能夠走進電影院來觀賞這部電影，也觀賞其他本土電影。

他還主動提到Twice的周子瑜說，大家有沒有看到，這幾年韓國的天團BlackPink已經來來回回好幾趟了，香港的巨星、還有台灣本身的巨星，其實在台灣的演唱會都大受歡迎，這表示了台灣經濟進步，那麼有許許多多人不僅僅有錢，而且又有閒，可以來買演唱會的門票，然後去觀賞。

他表示，這代表著台灣這幾年來經濟的進步，也提供了本土藝術創作者發揮的空間，所以他也非常希望在政府的支持之下，台灣的演藝工作者或是文化工作者，都可以回到台灣來，在台灣這一塊土地，大家共同來創作。

他說，台灣這塊土地的故事很多、元素也很多，一定可以提供給大家發揮的靈感，那我們大家在台灣這塊土地，大家一起來唱台灣的歌，說台灣的故事，讓每一個台灣人都感到驕傲，非常歡迎大家。

