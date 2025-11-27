賴砸1.25兆強化國防 作家揭國民負債現況 曝2隱憂

賴清德總統昨（26）日宣布1.25兆的軍購特別預算，彰顯台灣捍衛民主的決心。作家「漂浪島嶼」認為，此舉萬一「重國防傷民生」或是「強制後任埋單」，就可能讓美事變走鐘，並強調如此巨額預算，要編列是否該分項分期且明確採購項目，甚至達成系統目標，才能有完善審查監督機制，提升國防更有效率。

「漂浪島嶼」今在臉書指出，賴總統提出T盾防衛計畫，就國防安全而言，確實是台灣自衛的必要戰略，很難說不該佈建，但就龐大預算規模，特別是透過特別預算編列，如此一次豪擲兆金，萬一重國防傷民生，或是強制後任埋單，就可能讓美事變走鐘；「漂浪島嶼」強調，台灣已是舉債大國，連續4任總統在國家常態預算之外，不斷透過特別預算，推動國政。

前任總統特別預算比一比

「漂浪島嶼」進一步指出，陳水扁任內編列特別預算約5877億，馬英九任內8688億，蔡英文任內22580億，雖然財政部闢謠，扣除歲計剩餘僅10936億，而賴清德才就任2年已提出19518億特別預算，包括韌性國安5447億、前瞻五期701億、七二災害重建600億、馬太鞍災害重建270億，一旦再加上最新12500億國防特別預算，賴清德2年任期幾乎追平過去3位總統24年的特別預算。

目前狀況：國民平均「每人負債25萬元」

另外，「漂浪島嶼」提及審計部的統計，2024年累積財政盈餘約8393億，扣除新式飛機採購以及疫後特別預算，約剩4444億，現今韌性國安特別預算5450億，立刻轉盈為虧，不足1000多億，未來12500億特別預算，就是實際舉債，就算每年再有財政盈餘，也難保再有其他特別預算出現，變成特別預算花盡老本；「漂浪島嶼」說至今中央政府債務達58378億元，平均每位國民負債25萬多元，若再加上12500億特別預算，國民平均負債將不斷增加。

「漂浪島嶼」強調，12500億國防特別預算不是年度國防預算，2026年國防預算，政府計畫編列9495億，達到GDP3.2%，累計如此巨額的國防相關預算，是否有重複編列？甚至壓縮到其他預算？都是必須高度關注的事；此外，國防特別預算採8年編列，已干涉下一任總統的權限，賴連任預算依舊執行，但若換人執政，一上任就面對已編定特別預算，想法不一又得思考是否要繼續執行。

「漂浪島嶼」最後表示，12500億國防特別預算，增加台灣防衛能力，不編會被說成賣台不愛國，但如此巨額預算，要編列是否該分項分期，而非一次編列，並且明確採購項目，甚至達成系統目標，能夠有完善審查監督機制，提升國防更有效率。

