賴示警 修國籍法恐害新住民

賴清德總統28日到台南安南區正統鹿耳門聖母廟，向歡迎他的民眾揮手致意。（郭良傑攝）

針對國民黨團提案修《國籍法》，增訂大陸地區人民參選公職不適用《國籍法》放棄國籍規定，賴清德總統28日在台南拜廟參訪時強調，台灣是民主國家與法治社會，每個新住民都受台灣法律同樣保護，如果有做違法、傷害國家的事，國家也須依法處置。所以他非常希望討論國籍法的立委，「不要愛之適足以害之」，沒有必要去修訂特別免除來自大陸的新住民，對中華民國單一的忠誠責任。藍委表示，這是防小人修法，要不是內政部長劉世芳對法令做了錯誤的解釋，也沒必要修這個法。

賴清德在孔廟受訪時，特別舉韓國網紅金針菇、烏克蘭瑞莎及來自大陸福建的邱巧珠等3位新住民，熱愛台灣的行為為例，強調他身為總統，對在台灣數十萬新住民的貢獻充滿感激。台灣民主多元、自由開放，任何人不管哪個族群、來自何方或是何時到，只要認同台灣，都是這個國家的主人。

賴清德直言，一旦修法成功，只不過是增加大家對來自中國大陸新住民的疑慮而已，這對台灣社會的和諧沒有進步。他並認為，外來侵略者最怕被侵略者團結，最愛他們分裂、放棄。國家面對外來威脅，要團結在一起，若被分化對台灣非常不利。

賴清德到安南區正統鹿耳門聖母廟上香祈福後重申，台灣在經濟、科技及國際援助上都有傑出的表現，大家要共同守護台灣人，不同黨不要緊，但同一國卡要緊，要團結在一起。

行政院長卓榮泰昨赴立院備詢時被問及藍營推動國籍法修法，是否會有雙重效忠問題？卓回答「當然」，便快步走進議場。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，國民黨快馬加鞭排案，想幫大陸籍人士取得特權，民進黨立院黨團絕對會強力反制，且社會上反彈聲浪認為這涉及違反單一忠誠義務，更違反了平等性原則，請在野黨對於高度爭議的議案，應當三思而後行。

國民黨立委陳玉珍指出，副總統蕭美琴曾提過國籍法修法，還在立法說明寫下，「要求外國人或無國籍人士申請歸化須放棄原國籍，並限制其參政權，此規定有違國際人權保障宗旨，亦不符合世界潮流。」

她也請劉世芳先去看《憲法》以及《兩岸人民關係條例》，兩國互不承認主權，互不否認治權。因此大陸地區人民對我們來說不是外國人，不該適用國籍法。