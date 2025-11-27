賴示警2027武統「芒果乾」劍指鄭麗文？港媒揭關鍵

賴政府猛催「賣芒果乾」，國民黨主席鄭麗文（右）該如何領藍突圍，備受關注。（圖／本報系資料照）

總統賴清德昨（26）日宣布8年1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，因應中國大陸以2027年完成「武統台灣」為目標。港媒評論分析，綠營從推出全民安全指引手冊，到吃壽司挺日本首相高市早苗，再到國防預算，一整套戰爭敘事模式，顯然是有備而來，國民黨主席鄭麗文該如何領藍突圍，成了接下來的關鍵。

國防部9月頒布新版全民國防手冊，提供民眾面臨軍事危機，及可能發生之災變時緊急應變資訊，以做好安全準備和生存自助；到了11月時，高市早苗因「台灣有事論」失言，賴清德不僅分享吃日本料理的照片，政府也解禁對福島食品的進口限制；而賴清德昨天更是在記者會上提到，北京當局以2027年完成武統台灣為目標；但因明顯與美方報告，讓外界嚇了一跳，隨後總統府聲明解釋，解釋賴所指是大陸以2027年「完成武統準備」為目標、並非「證實」中共2027年會攻台。

港媒《中評社》分析，民進黨目的除了為接下來選舉鞏固基本盤做準備，更以「戰爭即將來臨」的框架壓迫在野黨，藉此塑造「唯有民進黨的積極備戰才能守護台灣」的政治氛圍。另一個重要目的，就是對上國民黨主席鄭麗文。

報導提到，鄭麗文曾明確反對無上限的軍費追加，如今面對上兆預算，勢必要拿出態度，若國民黨全擋，恐被綠營貼上「親中」、「不挺國防」標籤；若全讓，可能陷入民進黨精心鋪排的戰爭邏輯，進一步弱化藍營「和平」主張的路線。如何擋、擋到什麼程度、拿什麼論述支撐，加上來自美方的壓力，將是鄭麗文上任後的第一個大考驗。

不只如此，鄭麗文還要面對國民黨內部親美派勢力的反撲。藍營內部主張對美軍購維持友好，除了對話也要積極備戰這個方向並非少數，因此若處理不慎，恐造成黨內摩擦和矛盾，不過情勢也並非全然不利，因為社會反應對賴清德宣布上兆預算，輿論普遍質疑大於支持，某種程度上給了她更大操作空間。

報導指出，接下來的關鍵，在於鄭麗文能否把握這波民意氛圍，讓國民黨形成一致立場，「制衡膨脹的軍費預算，反對綠營的戰爭敘事，主張兩岸降溫，訴求和平路線」，讓台灣社會認知到不是只有民進黨這條「走向戰爭」的路線可選，將是影響她接下來主席領導威信的關鍵。

