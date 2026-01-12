賴社宅承諾跳票 藍黨團點名劉世芳下台

國民黨團召開記者會，痛斥民進黨政府社宅政見跳票，要求內政部長劉世芳下台負責。 圖：國民黨團/提供

[Newtalk新聞] 總統賴清德在2024年總統大選期間，曾提出8年內興建25萬戶社宅的目標，但內政部長劉世芳日前於立法院坦言，興建社宅速度緩慢、土地不夠，因此會愈蓋愈少 ，評估只能再蓋3萬至4萬戶。面對賴清德競選承諾恐跳票，國民黨立法院黨團今（12日）召開記者會痛斥， 更劉世芳內政部長和國土署長下台負責。

國民黨團書記長羅智強批評，從前總統蔡英文到現任的賴清德，對社會住宅政策只有一個字「騙」，賴清德現在還連騙都懶得騙。2016年蔡英文前總統曾說，「4年內要蓋社會住宅20萬戶，但直到蔡英文卸任時，真正由政府興建的社宅，只有12萬戶，更重要的是，由中央政府興建完工的社宅不到3000戶，大部分都是地方政府所興建。

廣告 廣告

就劉世芳提出，若持續大量興建社宅，碳排勢必增加，因此期盼利用現有91萬餘戶空屋，再衝刺包租代管的戶數。 羅智強批評顯然，空屋太多、國有地有限是今天才發生？賴清德到今年元旦談話還繼續說，「要顧年輕人，會全力推動社會住宅。」結果才過12天就反悔跳票，元旦還拿出來騙年輕人？

黨團副書記長林沛祥指出，賴清德在競選期間喊出「百萬租屋家庭支持計畫」，承諾在8年內興建25萬戶社宅、包租代管25萬戶、租金補貼50萬戶。100萬戶的數字聽起來宏大美好，但事實上仔細看看，賴清德擔任台南市長8年時間，一間社宅都不曾蓋過，如今擔任總統執政後，更是令人怵目驚心，在劉世芳的口中得知，原本承諾8年13萬戶社宅興建，僅剩下4萬戶。

林沛祥也質疑，民進黨執政超過8年，難道都不曾盤點過可用土地？評估過興建速度？如果沒有完整政策評估，當初憑什麼喊出13萬戶？這不是執政詐騙，什麼才是執政詐騙？政府失職，代價是全民承擔，房價與租金已成為全民心中的痛。

國民黨團因此提出三項要求：一、監察院不要再裝睡，立即針對社宅政策跳票、行政評估失當展開調查。二、內政部長和國土署長下台負責。國人不需要無意義的道歉，請相關首長為錯誤的政策評估和跳票，負起政治責任。三、國民黨團堅持13萬戶社宅一戶都不能少，請民進黨政府不要再用租金補貼或包租代管混淆視聽。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

綠高雄市長初選電話民調展開！林岱樺剃短髮自勉當「櫻木花道」

藍白持續封殺總預算 國民黨團稱：違法編列不能視而不見