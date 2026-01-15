賴社宅政策跳票慘了？詹江村曝張善政1舉動：施政滿意度高的原因

總統賴清德曾喊出社會住宅8年蓋13萬戶，但內政部長劉世芳日前稱土地不夠，未來社宅評估只能再蓋3萬至4萬戶，遭外界批評政策跳票。國民黨桃園市議員詹江村透露，桃園市長張善政曾在聽取他的建議後編列預算興建社宅，也成為張施政滿意度高的原因之一。

賴總統上任後推出「百萬租屋家庭支持計畫」，預計在121年達成直接興建及包租代管社會住宅累計各25萬戶，以及租金補貼50萬戶。內政部10日指出，截至2025年底，社會住宅興辦戶數已達12萬2680戶，包租代管累計10萬4803戶，租金補貼受益戶數為91萬3867戶，扣除同時申請包租代管與租金補貼的10萬餘戶後，已有逾110萬戶租屋族獲得政府實質協助。

針對賴清德總統13萬戶社宅政見跳票，內政部下修至4萬戶一事，詹江村昨（14）日在臉書質疑，賴選擇以補貼租金方式讓囤房客、包租公們大聲喝采，但是年輕人的未來呢？並提及張善政會受到年輕人支持的原因。

詹江村進一步指出，張善政在就任時候，自己便告訴張，年輕人沒有買房的第一桶金，很多社會基層的勞工買不起房子，房租年年暴漲，甚至也租不起房子，政府有責任讓住者有其屋。

詹江村說張善政便從善如流，聽進去其建議後，大量尋找適合土地，編列預算興建社會住宅，這也是張善政施政滿意度高的原因之一。

