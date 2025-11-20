賴社群發文 挺日本水產

(圖取自賴清德FB)

記者黃翠娟∕台北報導

日本首相高市早苗有關台灣議題的發言引發北京高度不滿，更停止日本水產品輸陸；總統賴清德二十日透過社群平台ＦＢ、ＩＧ、Threads、Ｘ發文「今天的午餐是壽司還有味噌湯」、「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。其中，Ｘ平台還特別以日文發文。

貼文吸引日本網友按讚，回應稱「希望賴清德總統以及台灣人民能夠享用新鮮又安全的日本水產品」、「在北京就吃不到囉」、「非常感謝，我每年也享用了來自台灣的美味鳳梨」。