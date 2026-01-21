賴秀峰大膽突破推動舞蹈 獲社會教育貢獻獎終身奉獻獎

在教育部「114年度社會教育貢獻獎」獲得終身奉獻獎的賴秀峰老師，以舞蹈為媒介傳承文化，年少時即連續7屆榮獲全國民族舞蹈比賽冠軍。海外進修返國後，全心投入臺灣舞蹈藝術的推廣，創辦「舞躍大地舞蹈創作比賽」，為臺灣孕育出無數優秀舞蹈人才。

「114年度社會教育貢獻獎」終身奉獻獎獲獎者之一的賴秀峰老師分享，她師承舞蹈家蔡瑞月、江明珠，17歲遠赴西班牙皇家高等藝術學院，取得舞蹈碩士學位。曾獲西班牙舞蹈新人獎，並任職知名舞團，回國後積極推廣臺灣舞蹈。投入臺灣舞蹈教育與推廣近40年，創辦「舞躍大地舞蹈創作比賽」，這項比賽於過去20多年來培育出近千名優秀舞蹈人才、百位優秀編舞者，歷屆得獎者亦在國際賽事大放異彩，像是鄭宗龍、張逸軍、蔡博丞、賴翃中等。

廣告 廣告

賴秀峰老師回憶，她小時候練習不管是排練場或者是演出，場地都不是非常完美，但就像以前的紅葉棒球隊一樣，土法煉鋼、刻苦耐勞。她回憶起自己辦「舞躍大地舞蹈創作比賽」二十多年，也是當年非常冒險的一項實驗性推動，打破制式比賽，不分年齡、不分舞碼的綜合性比賽，剛開始推動時會擔心很多人不能接受小六學生怎麼可以跟大學生一起比，但她覺得藝術就是要冒險地去打破創作方式，才可以進步。

賴秀峰老師舉例，像她曾為了新疆《香妃》舞劇到新疆住了兩個月，回國後就把芭蕾舞硬鞋跟新疆的高跟鞋結合在舞臺上，更把劇中後宮嬪妃的褲子包到鞋子三分之一，跳起來就像一個小腳，也因為這種大膽的突破，讓臺灣的舞蹈能一直跟著世界的潮流前進。