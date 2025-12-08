賴稱不改國號... 劉世芳回應「都是台灣人」謝寒冰批：自我矛盾

總統賴清德日前表示，民進黨沒有更改國號，留著「中華民國」這個國號，有助團結台灣社會，且名字已寫在憲法中，不需要另行宣布獨立。內政部長劉世芳則回應稱，在大多數民眾心中，「我們走到世界各地，就是台灣人」，並強調台灣是主權獨立國家，目前國號就是中華民國。媒體人謝寒冰質疑表示，他們心裡頭可能是千百個不願意，並不認同中華民國，但他們當中華民國的官員領錢，卻樂此不疲，所以這就是這些人的自我矛盾。

謝寒冰7日在政論節目《新聞大白話》中表示，賴清德是為自己找藉口辯解，你說中華民國留著這個名字是為了團結，你有在做團結的事情嗎？你輕蔑「中華民國」這個名字，你還要當中華民國總統，非常荒謬，講得一副你們很包容、很大肚，你們想要團結別人，所以你們才不改「中華民國」。

謝寒冰接著指出，綠委王義川拚命在講台灣國，你應該制止這種行為，但你沒有。所以你們是幫自己塗脂抹粉找藉口而已，實際上就是因為你們不敢。像劉世芳這樣的人，在那邊拐彎抹角的講，我們就是台灣人，國號就叫做「中華民國」。其實他可以理解，他們心裡頭是千百個不願意，他們都不認同中華民國這個國家，但是他們當中華民國的官員領錢，就樂此不疲，所以這就是這些人自我矛盾。

謝寒冰酸說，問題是你們痛苦，那你們應該就要去改變現狀，去修憲，你們甚至認為台灣多數人認同你們的理念，那就改啊，但是你們不敢。

台北市議員李柏毅表示，王義川說，他是台灣國立委，有什麼問題嗎？問題很多，你宣誓就職時，是就職中華民國立委，不是就職台灣國立委。不要騙人了，他質疑，綠營思想就是台獨，只是因為他們不敢談，連刪除國家統一的字眼都不敢，當然不敢台獨，話卻講得很好聽。

