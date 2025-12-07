賴稱不改國號 鄭：應廢台獨黨綱
賴清德總統6日出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇時表示，「中華民國」寫在憲法裡，民進黨保留這個名字是認為有助於團結台灣社會。國民黨主席鄭麗文7日回應，賴的談話再次證明中華民國是唯一可保護台灣最重要的一把傘，那就應該認同、捍衛中華民國；既然總統說沒有台獨問題和宣布台獨的必要，誠摯希望下架台獨黨綱，讓大家相信說的是真的，朝野政黨一定願為中華民國的未來團結一致。
鄭麗文昨赴中部出席國民黨131周年黨慶時說，10天前已公開勸賴總統不要點火，果然不到10天就改口找台階下，國家元首對國家定位應該穩定、清楚，而不是策略性變化造成大家困擾，「若今天賴總統在沒有宣布台獨的必要下廢除台獨黨綱，那將是跨出中華民國團結的最關鍵一步；朝野政黨，至少國民黨一定願意跟賴總統一起為中華民國的未來團結一致。」但到底賴總統哪一句話才是真的？哪一句話才真正代表賴總統？
她說，賴短短10天言論急轉變，從大談兩國論、強化「類台獨」論述，到「中華民國這個名字是寫在《憲法》裡，台灣已是主權獨立國家，沒有另行宣布獨立的必要。」這很可能是來自國際壓力，才會自找台階下。
鄭麗文認為，賴總統的談話再次證明中華民國是唯一能保護台灣最重要的一把傘。她反問賴「中華民國是一中憲法，您認同嗎？中華民國保障人權，你卻對陸配毫不留情歧視；憲法尊重地方自治，如今卻對地方《財劃法》財源死抓不放。所以你真的相信中華民國、真的認同中華民國憲法的核心價值嗎？」
國民黨北市議員游淑慧酸說，民進黨沒有更改國號，不是想要團結，而是因為「做不到」。不管用革命手段推翻中華民國還是修憲立憲改國號，民進黨都做不到，「做不到的事，就不用吹牛是自己不做。」
民眾黨說，賴的言論再次凸顯與民進黨立場的矛盾，及屢次操弄主權、兩岸議題來牟取政治利益；賴與其浪費時間，加劇台灣社會對立、兩岸對峙氛圍，不如多加約束行政團隊、化解朝野分歧，一再操作意識形態族群認同，只凸顯執政無能的本質。
曾要賴總統當「台灣國主人」的內政部長劉世芳昨受訪時簡短表示，台灣社會普遍認同自身身分，「行走世界各地，我們就是台灣人」，台灣是主權獨立的國家，現在的國號就是中華民國。
