賴稱中共2027武統 民眾黨團喊「與美方報告有落差」

賴清德總統26日證實，中共以2027完成武統台灣為目標。民眾黨立院黨團表示，賴有義務基於可靠情報與專業分析，說明如何形成「2027威脅論」的判斷。（中時資料照，范揚光攝）

賴清德總統26日召開記者會，提到北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，為此政府研擬2大方案守護台灣、推1.25兆國防特別預算。民眾黨立院黨團回應，此敘事與美方公開報告存在明顯落差，賴清德有義務基於可靠情報與專業分析，向全民說明政府如何形成「2027威脅論」的判斷。

針對賴清德稱北京當局「以2027年武統台灣為目標」，民眾黨團26日表示，此敘事與美方公開報告的內容存在明顯落差，美國總統川普早已公開表示，他不認為中共會在2027年對台發動攻擊，美國國會於本月18日發布的最新報告亦指出，2027年並非具體的軍事行動日期。

民眾黨團提及，身為國家元首，賴總統有義務基於可靠情報與專業分析，向全民說明政府如何形成「2027威脅論」的判斷；而不應在缺乏明確事證的情況下，以渲染性語言強化社會的戰爭焦慮，以致造成錯誤的政策判斷基礎。

民眾黨團強調，國安非政治動員工具，必須回到專業與理性，方能避免將台灣推入不必要的恐懼與對立循環。

至於國防特別預算，民眾黨立院黨團指，稱若能談出合理《財劃法》，國防特別預算不會有問題；但質疑賴清德將《財劃法》與該筆國防特別預算包裹處理，等於承認該國防預算將對內政與人民福利支出產生排擠效應，也證明院版《財劃法》並非對人民與地方最佳方案，而是中央財政窘迫的強大壓力。

