賴稱中國都做假帳 侯漢廷酸爆「全球就你發現」：可得諾貝爾經濟獎

總統賴清德2日稱中國經濟成長率作假帳，北市議員侯漢廷直言，賴總統這番話不僅侮辱經濟學，義和團式的精神勝利法讓深綠同溫層自嗨。（擷取自台北市議員侯漢廷臉書／張珈瑄台北傳真）

總統賴清德2日接見「2025年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」， 他表示，台灣今年整年經濟成長率有望達7％，贏過日本、美國、歐盟平均值，「也贏過那個壞鄰居」，壞鄰居今年差不多4％，而且都作假帳，台灣則是做信用的。北市議員侯漢廷直言，賴總統這番話不僅侮辱經濟學，更是低估全球金融掠食者的智商，義和團式的精神勝利法讓深綠同溫層自嗨，誠實面對彼岸的實力與挑戰，台灣才能在驚濤駭浪中，找到真正的生存之道。

侯漢廷表示，賴總統對中國大陸的認識，還停留在地下電台賣藥，賴總統稱大陸「經濟成長率都是做假帳」，暴露對國際經貿運作的無知，看事情全憑好惡，論專業只剩腦補，治台如畫符，真相全模糊。首先，台灣事情都管不好，整天罵大陸，到底是當台灣的執政黨，還是大陸的在野黨，且罵大陸還罵得沒有水準、沒有品質。

侯漢廷痛批，​經濟成長率不能像賴總統吹政績自爽，是與全球連動的精密帳本，經濟成長率GDP是由「消費、投資、政府支出、淨出口」4大支柱加總而成的結果，賴總統說成長率是假的，請問是哪一根支柱假，若是「進出口」造假，試問美國商務部的進口報表難道配合中共演出，歐盟海關的清單難道也隨之起舞，東南亞各國的貿易統計全是假的。

侯漢廷表示，指控中國全盤造假，等於指控全球主要經濟體集體詐欺，賴總統這番「超級陰謀論」，簡直是滑天下之大稽；若中國經濟全是泡沫，消費市場一片死寂，全球頂尖企業何必爭先恐後往火坑裡跳。

侯漢廷指出，10月空中巴士天津產線翻倍，歐洲人把航空命脈押注中國；2月特斯拉上海儲能超級工廠量產，特斯拉執行長馬斯克無視地緣政治，只信產能效率；沙烏地阿美豪擲數百億人民幣，在福建大搞石化煉油，中東油王難道會做賠本生意；更別提蘋果庫克在深圳新設實驗室，寶馬與福斯加碼百億升級產線。

侯漢廷說，​這些跨國巨頭，哪一家財報不需經過嚴格審計，難道庫克與馬斯克為了幫中共圓謊，甘願欺騙股東、自願坐牢，外資用真金白銀投票，賴總統卻用口水治台，何其諷刺。

​此外，侯漢廷也說，物理定律騙不了人，工廠運轉要吃電，貨物流通要燒油，港口吞吐要貨櫃，國際機構透過衛星監測夜間燈光、計算石油與銅礦進口量，這些硬指標與經濟成長率高度吻合；國際貨幣基金組織、世界銀行、麥肯錫、高盛，全球金融商業分析機構，長期監測大陸經濟數據，他們沒發現大陸騙人，就賴總統發現了，可以得諾貝爾經濟學獎。

侯漢廷表示，金融市場不做慈善，華爾街不養閒人，如果有哪個大國的GDP成長率長期造假，國際金融大鱷肯定不會放過做空，匈牙利商人索羅斯等金融巨頭，隨時拿著放大鏡找漏洞，如果中國大陸數據全是假的，早就被華爾街狙擊到崩潰，賴總統這番話，不僅侮辱了經濟學，更是低估了全球金融掠食者的智商。

侯漢廷舉例​，就像拿著溫度計嫌天熱，索性砸爛溫度計說「氣溫造假」，這種義和團式的精神勝利法，除了讓深綠同溫層自嗨，對於台灣釐清國際局勢、制定正確經貿戰略，簡直是飲鴆止渴。​侯漢廷直言，奉勸賴總統走出地下電台的錄音間、爬出井裡，睜開眼睛看看這個世界的真實運作，誠實面對彼岸的實力與挑戰，台灣才能在驚濤駭浪中，找到真正的生存之道。

