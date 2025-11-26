賴稱北京以2027年完成武統為目標 郭正亮揭實情：不要搞錯

總統賴清德今（26）日親自主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會，提到為因應北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，政府擬推1.25兆國防特別預算。對此，前立委郭正亮點出，2027年是客觀上大陸對台建立「武統能力」，但並沒有說要動武，賴清德怎麼可以說「以2027年完成武統台灣為目標」？「你不要搞錯了」。

賴清德今天親自召開記者會，宣布軍購特別預算，預計8年投入1.25兆的經費，以及公布2項行動方案；另外，賴在簡報致詞時也提到，北京當局也以2027年完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高台灣周邊演習與飛彈侵擾，企圖以武逼統、以武逼降。

郭正亮今天在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，2027年是客觀上大陸對台建立「武統能力」，但並沒有說要動武，賴清德怎麼可以說「以2027年完成武統台灣為目標」？他指出，美國同樣也認為大陸會在2027年具備武統能力，所以建議台灣要及早強化國防，並不是說那年要發生戰爭，「你不要搞錯了」。

對於媒體稱，賴清德「證實」大陸將於2027年攻台，總統府發言人郭雅慧今天晚間強調，這是錯誤的片面解讀，她解釋，所謂2027年的時間，在包括美國國會近期報告所稱，是大陸領導人要求共軍做好攻台準備的時間點，並非指稱大陸將於2027年發動對台侵略戰爭。

