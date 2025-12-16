賴稱北京目標2027完成武統準備 陸國防部斥「販賣戰爭焦慮」

總統賴清德上月表示，北京當局正以2027年完成「武統台灣」的準備為目標，加速侵台的軍事整備。對此，大陸國防部昨（15）日批評指賴清德炒作大陸「軍事威脅」，販賣戰爭焦慮，強調兩岸統一是永保太平的最好選擇。

蔣斌就涉軍問題發布消息。（圖／翻攝大陸國防部）

昨日下午，大陸國防部新聞發言人蔣斌就近期涉軍問題發布消息。有記者提問稱，「據報導，賴清德近日稱，解放軍2027年前具備奪取台灣能力，台灣必須做最壞的打算和最好的準備，將持續強化自我防衛能力、維護區域和平，以備戰達到避戰」，並尋求國防部發言人評論。

蔣斌回應，賴清德一再煽炒大陸「軍事威脅」，升高兩岸對立對抗，其所謂的「打算」「準備」，不過是變著花樣販賣戰爭焦慮，為其「台獨引戰」錯誤路線尋找藉口。

蔣斌又批賴政府謀「獨」挑釁是害台毀台的「最壞毒瘤」，兩岸實現統一是台灣永保太平的最好選擇。他進一步稱，希望廣大台灣民眾認清賴政府大搞「備戰謀獨」的極端危險性、危害性，堅決反對「台獨」分裂行徑，切實維護台海和平穩定與自身安全福祉。

根據總統府新聞稿，賴清德11月26日召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議。他於會後的記者會上指出，北京當局近來全面推進企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」的相關行動。總統提到，北京當局以2027年完成「武統台灣」的準備為目標，加速侵台的軍事整備，持續升高在台周邊的演習及灰帶侵擾，企圖「以武逼統」、「以武逼降」，併吞台灣。

總統表示，國安團隊及行政部門將展開行動，向世界展現堅定守護國家、維護現狀的決心和意志，並為台灣打造足以保衛自己的國防戰力、經濟實力及民主防衛機制，全面應對迫切的國安威脅，全力守護民主台灣。

