賴稱憲法規定總預算12／31前審完？王鴻薇：鬧了個大笑話

總統賴清德在行憲紀念日當天表示，憲法明文規定，立法院對明年度的預算，要在今年12月31日以前，要審竣完畢」。如果立院沒辦法如期審查115年度中央政府總預算，還有什麼資格再談憲政。國民黨立委王鴻薇表示，賴清德真的鬧了個大笑話，憲法中只有要求行政院「於會計年度開始三個月前，應將下年度預算案提出於立法院」，並沒有對立院審議的期程做出規範。賴清德是自創憲法嗎？

王鴻薇26日在臉書粉專貼文表示，賴清德對中華民國憲法有閱讀障礙嗎？賴清德昨天說「憲法明文規定，立法院對明年度的預算，要在今年12月31日以前，要審竣完畢」。賴清德真的鬧了個大笑話，憲法中只有要求行政院「於會計年度開始三個月前，應將下年度預算案提出於立法院」，並沒有對立院審議的期程做出規範，憲法只有在第63條規定：「立法院有議決法律案、預算案……之權」，到底是哪裡寫？賴清德自創憲法嗎？

廣告 廣告

王鴻薇接著表示，而且羅列各年度總預算審核時間，從2017年開始算，在民進黨執政時間中，「每一年」都超過12月31日，而且都是民進黨佔國會多數的時期，民進黨是要告訴我們，這幾年的民進黨都在毀憲亂政嗎？

王鴻薇指出，賴清德你自己連憲法都看不懂，還自創憲法，要立法院遵守，你還好意思罵立法院不能談違憲？國家在你手上，不但行政擴權、司法帶頭違法，把國家憲政體制搞的亂七八糟。賴清德今天能成為史上第一個被通過彈劾的總統，絕對是他咎由自取，我們有這樣的總統，真的是中華民國的悲哀。

【看原文連結】