賴稱未來恐愛國者治台 蕭旭岑回嗆：現在是害台者治台

國民黨副主席蕭旭岑。（資料照）

賴清德總統今（2日）表示，面對中國對台威脅台灣提高軍事預算，而在野黨準備要走另外一條路，接受中國的要求，未來恐成「愛國者治台」。國民黨副主席蕭旭岑批評，根本不用等到什麼「愛國者治台」，台灣現在就是「害台者治台」。

蕭旭岑表示，把關不合理的軍購預算，在野黨立委是守護台灣人利益，尤其是守護廣大勞工朋友的退休金，絕對不容許賴清德政府揮霍人民的血汗錢，在野黨才是真正愛台灣。反觀賴清德捨棄中華民國憲法和兩岸條例和解大陸的方式，把台灣推向戰火，是不折不扣的「害台者」。

蕭旭岑表示，最近幾份民調顯示，多數民眾1.25兆元的軍購特別預算，還是存有相當疑問。尤其是這龐大的軍事支出，排擠了勞工的退休金，排擠了小朋友的營養午餐，排擠了全民急需的民生建設，更重要的是，花這麼多錢，也換不到台海和平。在野黨為民把關，絕對是站在社會的主流民意。

蕭旭岑建議賴清德去請益民進黨大老、前副總統呂秀蓮，到底現在什麼才是對台灣真正重要的？呂秀蓮日前在專訪說，為什麼納稅人的錢要去買武器，讓臺灣下一代來承擔，只滿足了美國的軍火商？這是台灣主流民意的疑問，現在已經快要成為全民共識。

蕭旭岑指出，現在真正重要的，是最近有財經學者提出示警，勞保年金可能明年就破產了，但政府卻不願意告訴全民真相。簡單說，勞工朋友可能明年就領不到退休金了！賴政府卻寧可拿出1.25兆的鉅款，買完全不知道什麼時候會來的武器，換來比馬英九時候還要危險的台灣，這是人民真的要的嗎？

蕭旭岑痛批，國家到了這麼危險的時刻，台海越來越不穩定，財政幾乎被掏空，台積電也被搬到美國去了，賴清德總統還在「認知作戰」，居然說看不到馬英九總統時期的「兩岸紅利」，連深綠學者都不敢否認馬英九時候兩岸的榮景，賴清德居然說他看不到，這到底是賴清德有問題，還是台灣人有問題？

蕭旭岑表示，賴清德在競選總統前稱「我當選戰爭機率最低」，變成以總統之尊證實「2027中共武力犯台」，這已經不是一個總統失信於民的政治跳票，而是將2300萬台灣人推向火線，複製「烏克蘭模式」的瘋狂行動。

蕭旭岑指出，一個正常的人很難理解，明明遵循中華民國憲法與「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，即可緩和兩岸關係，為何賴清德總統卻反其道而行，要將台海帶向戰火？

