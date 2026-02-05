賴稱美中台4不變 民眾黨團：別以為跪舔就能花錢消災

民眾黨團呼籲賴清德應嚴肅面對瞬息萬變的美中情勢變化，切勿太過鴕鳥心態、一廂情願。（示意圖/Shutterstock）

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平昨（4日）晚間進行通話，談及台灣議題，使賴清德總統今（5日）早稱「中美台三邊關係維持四個不變」。對此，民眾黨團批評，中華民國政府不可由外力予取予求，以為跪舔就能花錢消災，呼籲賴清德應嚴肅面對瞬息萬變的美中情勢變化，切勿太過鴕鳥心態、一廂情願。

民眾黨立院黨團5日晚間表示，川習通話後，川普隨即在社群媒體宣布與習近平的通話「非常出色、時長且深入」，且對台灣問題、俄烏戰爭、伊朗局勢與其他重大課題都取得「正面進展」，川普雖並未詳述雙方對台灣問題的對談內容，但根據中國《新華社》報導，習近平向川普強調「台灣問題是中美關係間最重要問題」，且態度極為強硬，並要求美方慎重處理對台軍售問題。

廣告 廣告

民眾黨團指出，針對川習通話的具體內容，賴總統是否真的有所掌握？賴清德口中的「四個不變」虛無飄渺，國人只見「1.25兆天價軍購金額不變」、「5000億美元投資規模不變」、「關鍵核心技術必須外移到美國不變」，然而「美中熱線溝通無礙不變」，但美國的國防戰略邏輯早已生變，賴總統試圖輕描淡寫，只暴露出自己對國際情勢變動反應遲鈍，或一廂情願的自我感覺良好。

民眾黨團提及，川普以美國利益為第一優先無可厚非，但中華民國政府不可任由外力予取予求，以為跪舔就能花錢消災，當習近平已經把台灣端上談判桌，而川普對外宣布「談得很順利」，被犧牲的究竟是誰的利益？是誰變成了可以豪擲的籌碼？

民眾黨團強調，呼籲賴總統與行政團隊應盡速向美方確認訊息，在川、習4月正式見面前，清楚向美方表示捍衛主權與民主的立場，萬萬不可鴕鳥心態，矇眼裝瞎任由外力偷走台灣的籌碼與尊嚴，還喜滋滋的坐等分紅、出賣台灣。

【看原文連結】