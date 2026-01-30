賴稱羨慕醫護突哈哈大笑 「新進護士超過5萬？」 蘇一峰不禁脫口1句

總統賴清德24日活動致詞時對醫護表示，「你們在辛苦的時候，你們要想到有一個人，他就算已經當到總統了，還是很羨慕你們的工作！」語畢，賴清德突然哈哈大笑。賴還說要幫護理加薪才找得到人，引發討論。偶爾在臉書評論時事的胸腔科醫師蘇一峰不禁表示，第一線的血汗醫護，真的笑不出來。

蘇一峰今(30日)在臉書指出，賴清德問「新進的護士一個月多少錢？也超過5萬？」賴清德還說，「他就算已經當到總統了，還是很羨慕你們的工作！哈哈哈哈哈...」。他不禁表示，第一線的血汗醫護，真的笑不出來。

網友留言表示，「標準的自我中心、活在自己的世界」、「德『意』的笑 讓血汗醫護真的笑不出來」、「沒有同理心」、「不能理解為什麼說出這種話」、「真的不知道萊爾的笑點在那裡？」、「一年多了，從賴皮寮開始就笑不太出來」、「每次講的話都讓人覺得很無言，自以為很幽默」、「覺得很可悲，護理師正名都多久了，自詡為賴醫師的居然還在講『護士』」，「一般診所護理師有5萬？萊爾是活在哪個國家啊？」，「又要叫人作功德，不好笑」。

還有網友認為，「我看到醫護人員真的笑不出來，他們那麼辛苦有時還會被罵，但某人被罵，會有鳥飛出來護航」、「真的很無言」、「等到醫生跟護士一樣的薪水時再看看囉」、「護士真的很辛苦，就是薪資太少」。

