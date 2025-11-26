賴稱藍白版《財劃法》未來救災有困難 王鴻薇諷：不是還能印防災手冊嗎？

國民黨立委王鴻薇。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 總統賴清德今（26日）再對《財政收支劃分法》修法爭議喊話，警告藍白，若根據立法院第二次修法通過的財劃法版本恐將舉債5000億元，甚至中央未來對於救災都會出現困難。國民黨立委王鴻薇則諷刺，行政院版釋出地方的預算，比立法院修法通過的版本還高，如果立院版要舉債，政院版就不用嗎？賴清德的數學是不是太不好了？

賴清德表示，如果《財劃法》是一個合理的中央地方財政分配，未來中央還是會有能力去推動國防建設、國家建設、經濟發展，以及對人民的照顧。不過，在野黨兩次修法，第一次從中央搬走4165億元，這已經讓明年度中央政府總預算不得不舉債3000多億元；第二次修法又從中央拿走2000多億元，如果要按照第二次在野黨的修法版本，中央勢必要舉債5000多億元，也會違反公債法。

廣告 廣告

王鴻薇則回應，賴清德針對財劃法的喊話有很多的邏輯錯誤，賴清德說若用立法院修法的版本，會讓中央政府舉債，可是，賴清德難道沒看到行政院版修法草案的懶人包嗎？

王鴻薇指出，行政院說政院版本釋出地方1.2兆元，比立法院通過的版本還要多，那她想請問一下，賴清德，如果立法院通過1.16兆元要舉債，行政院通過的1.2兆元就不用舉債嗎？賴清德的數學是不是太不好了？

王鴻薇再表示，賴清德還說，若用立法院的財劃法版本，中央政府連救災都會有問題，可是，賴清德不要忘記，賴清德剛宣布高達1.2兆元天文數字的特別預算，如果賴清德可以編的出來1.2兆元的特別預算，那為什麼會沒有救災的能力？

王鴻薇也提到，更不用說，行政院剛動用第二預備金拿去印製全民防災手冊，如果連作為緊急救難錢的第二預備金都可以拿來印全民防災手冊，卻說政府會沒有救災的能力，這樣的說法是不是太超過了？

查看原文

更多Newtalk新聞報導

國防預算2.2兆飆出歷史新高 羅智強：賴清德走的不就是烏克蘭的路？

政院版《財劃法》卡關 賴清德：按藍白版本中央未來救災有困難