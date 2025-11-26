賴稱「一國兩制台灣方案」是不可觸碰紅線 民眾黨憂：以國安為名擴權

總統賴清德今召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會。 圖：高逸帆／攝

總統賴清德今（26日）召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，指中國企圖以武逼統、併吞台灣，政府研擬2項「守護民主台灣國家安全行動」方案，並指將透過政府政策宣示、立法院決議，共同確立「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可碰觸之紅線，杜絕中國利用台灣內部矛盾，推進「強制性統一」。民眾黨立法院黨團回應質疑，賴清德的發言如同「團結十講」的「打掉雜質」一般，擔心賴的「行動方案」是以國安為名，恣意擴張政府權力。

民眾黨團發布新聞稿指出，「守護民主台灣」是全體台灣人共識與主流民意，各項相應行動方案也須緊扣此一價值，不可以守護國安為名，侵蝕國家財政資本，甚而犧牲、威脅人民根本權益。民主不能只是文宣戰、國安更不能是口號。要談守護民主，不可忽略程序正義，更不可將台灣人民與社會當作「被告知的最後知情者」。

民眾黨團提到，賴清德總統的「行動方案」特別提及要杜絕來自中國的灰色侵擾與認知作戰，並表示會提升「法制作業」，要確立「一國兩制台灣方案」是台灣社會不可碰觸之紅線，並在此基礎上對國內政黨、法人團體、民間社團等與中國進行交流及政治對話建立制度性規範，但賴政府要如何清楚定義人民與團體之言論自由與設定紅線？

民眾黨團擔憂，賴清德總統一席話不禁使人聯想到過去民進黨為發動大罷免，蓄意指控在野黨人士為「中共在地協力者」，更將在野黨合法審議預算的職權曲解打壓為分裂國家。賴清德總統今日發言如同「團結十講」的「打掉雜質」一般，使人民驚恐不安，擔心賴清德的「行動方案」會合理化國家權力恣意擴張，騷擾或侵害人民自由及安全行為，甚至加劇社會不信任感與動盪。

針對賴清德總統表示將協同相關部會成立「常態性專案小組」，以民主台灣對比中國台灣為主軸，向全世界展現我們守護民主台灣的決心，民眾黨團也質疑，該專案小組是否會在原有外交、國安體系上疊床架屋？所謂「展示守護民主台灣決心」，不可是更多的大撒幣、大外宣，更不可以國安為名，規避民主監督。

